Macron: Utnevner ny statsminister i Frankrike

Frankrikes president Emmanuel Macron har utnevnt forsvarsminister Sébastien Lecornu (39) til ny statsminister i landet.

Category iconPolitikk
Publisert 9. sep. | Oppdatert 9. sep.
Article lead
+ mer
lead
FJERDE FOR I ÅR? Francois Bayrou (t.v.) gikk av som statsminister i Frankrike tirsdag. Samme kveld utnevnes Sebastien Lecornu (t.h.) som hans etterfølger. Foto: Christophe Ena / AP / NTB
FJERDE FOR I ÅR? Francois Bayrou (t.v.) gikk av som statsminister i Frankrike tirsdag. Samme kveld utnevnes Sebastien Lecornu (t.h.) som hans etterfølger. Foto: Christophe Ena / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

Det kunngjorde presidenten tirsdag kveld. Lecornu blir Frankrikes fjerde statsminister i løpet av om lag ett år.

Tidligere statsminister François Bayrou tapte tillitsvotumet i nasjonalforsamlingen mandag etter ni måneder som statsminister. Bayrou hadde selv bedt om at avstemningen, og bakgrunnen var hans forslag til omfattende kutt i offentlige utgifter.

Tirsdag leverte han formelt avskjedssøknaden til Macron, og bare noen timer senere ble Lecornu utnevnt til ny regjeringssjef.

Inntil nå har 39 år gamle Lecornu vært forsvarsminister. Ifølge nyhetsbyrået AP har han vært den yngste forsvarsministeren i Frankrikes historie.

Begrunnelsen for Bayrous foreslåtte innstramminger er behovet for å få kontroll på Frankrikes statsgjeld og budsjettunderskudd.

Onsdag har fagforeninger varslet store demonstrasjoner i protest mot kuttforslagene.

Politikk

Informasjon om bruk av AI