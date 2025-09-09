Macron: Utnevner ny statsminister i Frankrike

Det kunngjorde presidenten tirsdag kveld. Lecornu blir Frankrikes fjerde statsminister i løpet av om lag ett år.

Tidligere statsminister François Bayrou tapte tillitsvotumet i nasjonalforsamlingen mandag etter ni måneder som statsminister. Bayrou hadde selv bedt om at avstemningen, og bakgrunnen var hans forslag til omfattende kutt i offentlige utgifter.

Tirsdag leverte han formelt avskjedssøknaden til Macron, og bare noen timer senere ble Lecornu utnevnt til ny regjeringssjef.

Inntil nå har 39 år gamle Lecornu vært forsvarsminister. Ifølge nyhetsbyrået AP har han vært den yngste forsvarsministeren i Frankrikes historie.

Begrunnelsen for Bayrous foreslåtte innstramminger er behovet for å få kontroll på Frankrikes statsgjeld og budsjettunderskudd.

Onsdag har fagforeninger varslet store demonstrasjoner i protest mot kuttforslagene.