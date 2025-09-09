NRK: Høyres nestleder Tina Bru vil ikke fortsette

Nestleder i Høyre Tina Bru ønsker ikke å fortsette som nestleder når partiet velger en ny partiledelse, sa hun under Debatten på NRK tirsdag kveld.

Publisert 9. sep. | Oppdatert 9. sep.
VIL IKKE FORTSETTE: Høyres nestleder Tina Bru. Foto: Iván Kverme
– Når vi velger ny partiledelse i partiet, tenker jeg det er naturlig at jeg ikke er nestleder i partiet i det som skal følge etterpå, fordi jeg ikke skal være på Stortinget lenger, sa hun under Debatten.

Temaet for Debatten var «borgerlig kollaps».

– I den forbindelse syns jeg det er greit å kunne avklare at jeg ikke kommer til å være aktuell som ny partileder i Høyre, la hun til.

Bru legger dermed helt lokk på muligheten for at hun vil være med i noen som helst form for ny partiledelse.

Hun tok samtidig ansvar for det dårlige valgresultatet ved stortingsvalget i år.

– Det er ingen tvil om at med det valgresultatet som Høyre har fått i dette valget, som er altfor dårlig for Høyre, så er det helt naturlig at partiledelsen tar ansvar for det. Og det gjør jeg, sa hun under debatten.

