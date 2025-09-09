TV 2-måling var nærmest valgresultatet

Målingen hadde at avvik på 5,8. Det kommer fram i en kommentar fra Poll of polls.

Avviket var størst for Fremskrittspartiet. Målingen som traff nærmest på resultatet for Frp var dermed Opinion på vegne av Altinget og ABC Nyheter 3. september.

– Så kan man spørre hva som er formålet med en partimåling i sluttfasen. Er formålet å treffe på valgresultatet? Eller er formålet å treffe på eventuelle velgerbevegelser i opptaksperioden, som ikke nødvendigvis har effekt på valgresultatet? skriver Johan Giertsen i Poll of polls.