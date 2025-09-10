Høyesterettsdommer Alexandre de Moraes omtalte ekspresidenten som leder av en kriminell gruppe da han stemte over hvorvidt Bolsonaro skal dømmes eller ikke.

– Det er ingen tvil om at det var et forsøk på å avskaffe den demokratiske rettsstaten, det var et forsøk på kupp, og det var en kriminell organisasjon som påførte skade på offentlig eiendom, sier Moraes.

Etter ham var det dommer Flávio Dino, president Lulas tidligere justisminister, som stemte og som kom til samme konklusjon som Moraes. Deretter ble retten hevet, og voteringen fortsetter onsdag. Da skal Luiz Fux, Carmen Lucia og Cristiano Zanin stemme.

Bolsonaro risikerer opp mot 40 års fengsel hvis han blir dømt.

USAs president Donald Trump har reagert kraftig på rettsprosessen mot Bolsonaro og omtalt den som en heksejakt. USA har blant annet innført sanksjoner mot Moraes og innført svært høy toll på brasilianske varer.