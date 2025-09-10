Dommer stanser Cook-sparking

Kjennelsen fra dommer Jia Cobb tar ikke stilling til om Trump-administrasjonens påstand om at Cobb har gitt uriktige opplysninger i forbindelse med boliglån er tilstrekkelig grunn til å kaste henne ut av styret.

Dommer Cobb understreket også at det offentliges interesse i Federal Reserves uavhengighet veier tungt og ga henne en foreløpig midlertidig forføyning mot oppsigelsen.

Cobb påpekte at «Cook har vist at hennes påståtte avskjedigelse var gjort i strid med Federal Reserve-loven, som begrenser oppsigelser til forhold knyttet til adferd i tjenesten.»

Trump mener hun har brutt loven ved å gi falsk informasjon i en eller flere låneavtaler, og han hevder det kan ha gitt henne mulighet til å få laver renter og skattefradrag.

Cook avviser å ha gjort noe galt og gikk i forrige uke til søksmål mot Trump og mot sentralbanken Federal Reserve. Hun mener anklagene uansett ikke gir presidenten rett til å sparke henne.

Advokat for Cook, Abbe Lowell, uttalte at «dommen bekrefter viktigheten av å beskytte Fed mot ulovlig politisk innblanding», og understreket at «å tillate presidenten å ulovlig fjerne Guvernør Cook på grunnlag av ubestemte anklager vil true den finansielle stabiliteten og rettsstaten.»

Striden mellom presidenten og Fed – inkludert sentralbanksjef Jerome Powell – kan undergrave bankens godt etablerte uavhengighet.