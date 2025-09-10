I Klassekampen retter Rotevatn også pekefingeren mot Aksjon for norsk eierskap.

– Det har helt klart vært skadelig for borgerlig side at vi har hatt anonyme aksjonsgrupper som har brukt mye penger i valgkampen. Dette har gitt inntrykk av at det står hemmelige krefter bak, sier han.

Venstre-nestlederen, som med partiets resultat ikke beholder stortingsplassen, understreker at partiet hans har nektet å ta imot penger fra anonyme givere.

– Tvert imot har vi sagt til dem at de bør la være å holde på slik. Men de har valgt å ikke lytte til oss, sier han.

Samtidig slår han fast at formuesskatten, som Aksjon for norsk eierskap har drevet lobbyvirksomhet mot, har tatt stor plass i valgkampen.

– Jeg mener oppriktig at formuesskatten er et problem for innovasjon i Norge, men det er ikke en stor valgkampsak å prate mye om en skatt som rammer veldig få, sier Sveinung Rotevatn.