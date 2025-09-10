Angrepsdronene går under navnet Ghost Shark (spøkelseshai). Onsdag kunngjorde regjeringen en kontrakt på 1,7 milliarder australsk dollar – drøyt 11 milliarder kroner – for utvikling, bygging og drift av dronene.

– Dette er en svært viktig kapasitet for marinen, sier forsvarsminister Richard Marles, som forteller at Australia skal bygge titalls store undervannsdroner.

– Vi har hele tiden gjort det klart at Australia står overfor det mest komplekse, på noen måter, det mest truende strategiske landskapet vi har opplevd siden andre verdenskrig, sier Marles.

De nye undervannsdronene skal utfylle planene landet har om å skaffe seg nye atomubåter i et milliardsamarbeid med USA og Storbritannia.