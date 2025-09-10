Støre ut mot «tuttifrutti»-navnet: – Minner om godteri fra barndommen

Tuttifrutti har allerede festet seg som beskrivelse av de i alt fem partiene på rødgrønn side.

Benevnelsen oppsto da Aftenposten-kommentator Kjetil Alstadheim trengte et bedre ord enn «de rødgrønne», som tradisjonelt er blitt brukt om Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

De borgerlige – og mediene – kastet seg kjapt over begrepet.

Men Støre har liten sans for benevnelsen.

– Det er et fremmed begrep for meg. For meg er tuttifrutti godteri fra barndommen, og nå er jeg voksen, sier han til NTB.

Samtaler denne uka

De neste dagene vil Støre invitere de andre partilederne på rødgrønn side til samtaler om hvordan samarbeidet skal fungere fremover. Disse samtalene skal han selv lede.

– Det tenkte jeg å gjøre de kommende dagene. Vi får til alt denne uka, sier han.

– Det er viktig for dem innenfor rammene av hva vi har lagt frem som det som er viktig for oss. Så skal vi snakke godt med dem om hvor vi har felles konklusjoner.

Det neste som står for døra, er budsjettforhandlinger i Stortinget. De starter etter at Ap-regjeringen har lagt frem sitt budsjett i oktober.

Senterpartiet, SV, MDG og Rødt har allerede lagt frem en lang liste med krav.

Les også Venstre-topp: Anonyme penger svekket borgerlig side Aksjon for borgerlig valgseier, med en rekke anonyme givere, skadet heller enn tjente borgerlig side ved valget, mener Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn.

Frykter ikke Vedum i fri dressur

Allerede valgkvelden gjorde Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum det klart at de vil ha en fri rolle på Stortinget. Han er ikke fremmed for å samarbeide med de borgerlige i enkeltsaker.

Med sine ni representanter kan Sp komme på vippen i Stortinget.

Det uroer ikke Støre.

– Senterpartiet syns jeg opptrer veldig ryddig. De skal forsvare sine velgeres interesser og vet godt hva de er opptatt av. Men vi skal lytte til dem og har jo veldig god erfaring i å jobbe med dem, sier han.

– Nå sier Vedum at han ikke er fremmed for å gå til høyresiden for å få flertall for sin politikk. De er jo en vippeposisjon?

– Sånn er Stortinget. Men Senterpartiet har pekt på en Arbeiderparti-regjering, sier Støre.

Les også TV 2-måling var nærmest valgresultatet Det var målingen Verian gjennomførte på vegne av TV 2 onsdag 3. september som var likest valgresultatet ved årets stortingsvalg.

Avviser spekulasjoner

Samtidig er det første gang siden 1993 at Senterpartiet har gått til valg uten at landsmøtet har erklært hvilken regjering de ville støtte.

Det har medført at Sp-nestleder Kjersti Toppe tirsdag måtte rykke ut og avvise spekulasjoner om at Senterpartiet vil gå over streken – til de borgerlige.

– Det er ikke noen tvil knyttet til om vi skal støtte en borgerlig regjering. Det skjer bare ikke. Så de som spekulerer i et linjeskifte i Senterpartiet, kan jeg bare avvise, uttalte hun til avisa Bergens Tidende.