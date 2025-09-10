Polen: Har skutt ned russiske droner

– Under dagens russiske angrep mot mål i Ukraina ble vårt luftrom krenket av droner gjentatte ganger. På oppdrag for forsvarets operative leder ble det brukt våpen, og det pågår operasjoner for å finne det som ble skutt ned, skriver det polske forsvaret på X.

Det ukrainske luftforsvaret advarte sent tirsdag kveld om mange fiendtlige droner over sentrale og nordøstlige deler av landet. Like før midnatt kunne man høre luftvernartilleri i hovedstaden Kyiv.

Det ble også meldt at noen droner hadde kommet inn i luftrommet over vestlige deler av Ukraina, på vei mot byen Lutsk. Litt over midnatt varslet luftforsvaret at dronene var kommet over i polsk luftrom.

– Droner i Polen, på vei vestover mot byen Zamosc, skriver de på Telegram.

Kort tid etterpå opplyste det polske forsvaret at de sendte militærfly på vingene for å sikre landets luftrom.

– Det pågår en operasjon knyttet til de gjentatte krenkelsene av polsk luftrom, sier statsminister Donald Tusk natt til onsdag.

Viseforsvarsminister Cezary Tomczyk sier president Karol Nawrocki også er orientert om militæraksjonen, og at alle forsvarsgrenene er i beredskap. Det polske forsvaret ber folk holde seg innendørs.

I løpet av natten kom det også meldinger fra det amerikanske luftfartstilsynet FAA om at flere polske flyplasser, inkludert Warszawas hovedflyplass, var stengt grunnet «ikke planlagt militær aktivitet knyttet til å ivareta rikets sikkerhet».

Kaller inn til hastemøte

Polens statsminister Donald Tusk har kalt regjeringen inn til et hastemøte etter at russiske raketter ble skutt ned over Polen.

Møtet skal finne sted klokken 8, sier en talsperson for Tusk.

Natt til onsdag ble Polens luftrom krenket flere ganger av russiske droner. Militærfly ble sendt ut for å skyte ned dronene. Flyplasser ble stengt og folk ble bedt om å holde seg innendørs.

Viseforsvarsminister Cezary Tomczyk sier president Karol Nawrocki også er orientert om militæraksjonen, og at alle forsvarsgrenene er i beredskap.