Trump: Krever EU innfører 100 prosent toll på India og Kina

Donald Trump krever EU innføre tollsatser på opptil 100 prosent på import fra India og Kina. Målet er å øke presset på Russland for å få slutt på krigen i Ukraina, skriver Financial Times.

Trump kom med det ekstraordinære kravet etter å ha ringt inn til et møte i Washington, der høytstående amerikanske og europeiske tjenestemenn diskuterte mulige tiltak for å heve de økonomiske kostnadene for Putin. USA sier de er klare til å speile EUs eventuelle tiltak, noe som kan bety en kraftig økning av tollsatser på varer fra de to asiatiske stormaktene.

Vil ha vestlig front

– Vi er klare til å gå i gang nå, men vi gjør det bare hvis våre europeiske partnere stiller opp, sier en amerikansk tjenestemann.

Trump argumenterer for at en samlet vestlig front med kraftige tolltiltak kan tvinge Kina til å slutte å kjøpe russisk olje. Han sier også at han forventer en telefonsamtale med Vladimir Putin i løpet av den kommende uken, ifølge FT.

Utspillet kommer kort tid etter at Kinas president Xi Jinping, Putin og Indias statsminister Narendra Modi styrket sine bånd på et toppmøte. USA økte nylig tollen på indisk import til 50 prosent som følge av landets oljehandel med Russland, og har tidligere variert tollnivåene på kinesiske varer.

– Svært gode venn

Imidlertid skrev Trump tirsdag kveld på sin sosiale medieplattform Truth Social at handelsforhandlingene med India vil fortsette, og antydet at de vil få en «vellykket avslutning».

«Jeg ser frem til å snakke med min svært gode venn, statsminister Modi, i løpet av de kommende ukene. Jeg er overbevist om at det ikke vil være noen vanskeligheter med å komme til en vellykket avslutning for begge våre store land!» skriver Trump.

Ifølge FT diskuterer EU mulige sekundærsanksjoner mot Kina og India for kjøp av russisk olje og gass, men mange medlemsland nøler av hensyn til handelsforbindelsene med Beijing og New Delhi.

– Spørsmålet er om europeerne har viljen til å bringe krigen til en slutt. Tiltakene vil bli kostbare, men vi må dele byrdene, sier en amerikansk tjenestemann til FT.