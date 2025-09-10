Tilbake i juni meldte Politico at EU jobber med å flytte fryste russiske aktiva over i investeringer med høyere risiko. Senere i sommer gikk Euroclear-sjef Valérie Urbain ut og advarte om risikoen en eventuell flytteprosess fører med seg.

ADVARER: Belgias utenriksminister Maxime Prévot mener konfiskering av fryste russiske aktiva er ekstremt risikabelt. Foto: NTB

Nå signaliserer utenriksminister Maxime Prévot overfor Financial Times at Belgia er åpne for å øke risikoen i investeringene – gitt at den juridiske risikoen kan deles med EUs øvrige medlemsland.

– Hvis nye initiativer tas, blir det nødvendig å sikre at de holder vann juridisk, men også at risikoen deles, sier han, og hevder overfor avisen at viljen til risikodeling blant EUs medlemsland «ser ut til å ha økt.»

Svakere avkastning

Russiske sentralbankaktiva for omtrent 260 milliarder euro ble frosset i ulike jurisdiksjoner etter at president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina i februar 2022. Belgia-baserte Euroclear oppbevarer i dag 191 milliarder euro i slike midler, og reinvesterer kontantstrømmene de genererer – som rentebetalinger og innløsninger – i hovedsak gjennom sentralbanker.

G7 bruker avkastningen til å nedbetale et lån på 50 milliarder dollar til Ukraina, men denne avkastningen har falt i takt med rentekuttene i Den europeiske sentralbanken (ESB), og fremkalt et forslag fra EU-kommisjonen om å flytte de russiske midlene inn i mer risikable aktivaklasser.

– Ekstremt risikabelt

Belgia har hittil motsatt seg ethvert inngrep i selve midlene, ifølge Financial Times av frykt for søksmål – selv om landet har innkrevd milliarder av euro i selskapskatt på Euroclears overskudd, som går til å støtte Ukraina.

ADVARER: Euroclear-sjef Valérie Urbain. Foto: Bloomberg

Euroclear selv hevder det å øke risikoen i praksis vil utgjøre en konfiskering av russiske aktiva, og det er heller ikke aktuelt for Belgias utenriksminister.

– Konfiskering eller endring i bruken av aktivaene er ekstremt risikabelt, ettersom det ikke finnes noe juridisk grunnlag for det, sier Prévot.

Han advarer ifølge Financial Times om at slike tiltak kan undergrave tilliten til euroen og utløse en kollaps for europeiske finansmarkeder.

– For oss er det viktig å bevare de russiske aktivaene som pressmiddel i forhandlinger innenfor rammen av en fredsprosess, og å sikre at de betydelige beløpene senere brukes til å gjenoppbygge Ukraina. For hvis vi ønsker at høna skal fortsette å legge gull­egg, må vi unngå å drepe den, fortsetter han.

En kø av søksmål

Avisen skrev i juli at frysingen av russiske aktiva, inkludert dem som tilhører oligarker og andre sanksjonerte enheter, har medført et hundretalls søksmål. Samtidig skal Russland ha beslaglagt milliarder av euro i aktiva tilhørende Euroclear-kunder gjennom sitt verdipapirdepot i Moskva.

Euroclear er med drøye 40.000 milliarder euro Europas største verdipapirdepot, en «finanssentral» som legger til rette for og gjennomfører handler ved å oppbevare og overføre aktiva.