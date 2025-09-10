Høyre: Åpner for skatteforlik, men med klart forbehold

– Vi kan ikke gå inn i forhandlinger om et skatteforlik med en plan om at skattenivået skal være akkurat det samme som i dag, eller til og med opp, sa Bru i NRKs Politisk kvarter onsdag.

– Skatten på arbeid må ned, og det er viktig av mange grunner. Vi mener at folk fortjener å beholde mer av egne penger, i stedet for at staten skal bestemme hva pengene skal brukes på, sa Bru.

Høyre vil også fjerne aksjeskatten, og det er et krav partiet vil ta med inn i forhandlinger om et skatteforlik, understreker hun.

– Vil bli krevende

– Skatten på arbeidende kapital er skadelig for næringslivets mulighet til å skape mer, dette handler om framtida, sa Bru.

– Jeg tror Ap har skapt en del forventninger i næringslivet om at de er villige til å diskutere dette, la hun til.

Arbeiderpartiets samarbeidspartnere på venstresiden har på sin side tatt til orde for å skjerpe skattenivået for de rikeste.

– Det vil bli krevende for Ap-regjeringen, som nå må lene seg på SV, MDG og Rødt for å få flertall for statsbudsjettene sine, konstaterer Bru.

– Bredest mulig

Leder i finanskomiteen på Stortinget, Aps Tuva Moflag, understreker viktigheten av et bredt skatteforlik.

– Målet er å få til et skatteforlik som er bredest mulig, sier hun.

En forutsetning for det er at også partier på borgerlig side blir med på et slikt forlik, mener Moflag.

– Så jeg er veldig glad for at Høyre er positive til å gå inn i dette arbeidet, understreker hun.