– Akkurat som Ap overrumplet Høyre, burde Høyre nå vise at de tar signalene på alvor og forberede for at Svenneby tar over. Det er sikkert mange foran i køen som føler de fortjener sjansen, men han vil skape det lille jordskjelvet partiet trenger, sier Onarheim til Dagens Næringsliv.

Årets stortingsvalg ble en gedigen skuffelse for Høyre. Partiet fikk en oppslutning på 14,6 prosent, den laveste siden 2005 og ned 5,7 prosentpoeng fra 2021. Frp fikk hele 23,9 prosent oppslutning og ble nest største parti etter Ap.

– Erna sier Høyre kom i en skvis mellom Ap og Frp. Jeg mener hun satte seg selv i den skvisen. I stedet for å jobbe for et sterkt borgerlig flertall, var hun minst like opptatt av sin egen rolle, fortsetter Onarheim, som sier han i år stemte Frp.

Høyres kommunikasjonssjef, Cato Husabø Fossen, sier til DN at partiet ikke har noen kommentar til Onarheims kritikk.

Onarheim har blant annet erfaring fra de store investeringsbankene Merill Lynch og Goldman Sachs. Fra 1996 til 2011 var han sjef for det svenske meglerhuset Carnegies norske virksomhet. Onarheim er sønn av den avdøde næringslivslederen og stortingsrepresentant for Høyre, Leif Frode Onarheim.