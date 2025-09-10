Eksperter tror ikke Netanyahu bøyer av for EU-press

– Jeg tror ikke dette påvirker ham. På kort sikt vil det neppe føre til noen endringer, sier professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Dag Henrik Tuastad.

– Netanyahu vil i utgangspunktet opprettholde sin plan om å være Midtøstens supermann, og han vil opprettholde drittkastingen mot alle som kritiserer Israel, inkludert EU, sier han til NTB.

– Det er en hard kjerne i Israel som kjøper Netanyahus kritikk av kritikere, og som enten stempler dem som støttespillere for Hamas eller som antisemitter, sier Tuastad.

– Gjør som de vil

Jacob Høigilt, som også er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, tror heller ikke Netanyahu vil gi etter for presset fra EU.

– Jeg tror ingenting av det EU gjør vil påvirke Netanyahu i særlig grad, det er det bare USA som kan, sier han til NTB.

– Så lenge USA ikke sier stopp, så vil nok dagens israelske regjering gjøre som de vil, sier Høigilt.

EFTA-avtale

Dersom EU fryser handelsavtalen med Israel, tror Tuastad at Norge vil følge etter og fryse frihandelsavtalen med landet.

EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits inngikk i 1992 en frihandelsavtale med Israel, og Norge inngikk samtidig en separat landbruksavtale med landet.

– Det vil overraske meg om ikke Norge følger etter EU. Det virker som om det er vilje til å øke det økonomiske presset mot Israel, sier Tuastad, som viser til oljefondets beslutning om å selge seg ut av en rekke israelske selskap.