Tar til orde for «dronemurer» i Øst-Europa

– Vi må investere i romovervåking i sanntid slik at ingen forflytning av styrker går ubemerket hen, sa von der Leyen i en tale til EU-parlamentet i Strasbourg.

Uttalelsen kom noen timer etter at Polen opplyste at de hadde ødelagt over et dusin russiske droner over sitt luftrom.

Von der Leyen tok også til orde for å bygge en «dronemur» for å forbedre luftforsvaret.

– Dette er ikke en abstrakt ambisjon, det er grunnlaget for et pålitelig forsvar, understreket hun.

Von der Leyens tale var den første store talen i hennes andre periode som Europakommisjonens president.

Von der Leyen kunngjorde også en allianse med Ukraina for produksjon av droner, hvor EU skal bidra med 6 milliarder euro.