Qatars statsminister: Qatar revurderer meglerrollen

Han anklager Israels statsminister Benjamin Netanyahu for å lede Midtøsten ut i kaos.

– Netanyahu har kastet bort Qatars tid ved å delta i meglingen, sier statsministeren i et intervju med CNN.

Flere sårede offiserer fra Qatar er kritisk skadet, og landet diskuterer et potensielt svar på angrepet sammen med samarbeidspartnere i regionen, sier han videre.

Det pågår planer for et toppmøte som skal holdes i Doha i nær fremtid rundt disse diskusjonene, sa han, uten å oppgi en bestemt dato.

Han mener hele golfregionen er i fare.

De forente arabiske emiraters (UAE) president Mohammed bin Zayed Al Nahyan besøkte Doha onsdag. Han var den første statslederen på besøk siden Israels angrep.