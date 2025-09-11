– Den solbergske perioden er over. Det kommer nok et skifte, sier Hårek Elvenes til Klassekampen.
Den tidligere forsvarspolitiske talspersonen for Høyre, som ved valget mistet plassen på Stortinget, retter kritikk mot partiets nåværende ledelse og strategi.
– Høyre har hatt en uklar profil og ikke klart å fylle rollen som et tydelig opposisjonsparti på en god måte, sier Elvenes.
Han peker på tidligere utenriks- og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som den beste kandidaten til å ta over ledelsen i Høyre etter Erna Solberg.
– Hun er en opplagt kandidat som nyter stor respekt og er politisk kompetent på veldig mange forskjellige områder, sier Elvenes.
Han fremhever spesielt Søreides regjeringserfaring og internasjonale nettverk som viktige kvalifikasjoner i lys av Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer.
Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) ønsker en bredere lederdebatt i partiet.
– En potensiell lederkandidat må presentere en klar visjon for Høyres politiske retning fremover.
– Solberg må si noe
Erna Solberg har tidligere uttalt at hun ikke vil stille som Høyres statsministerkandidat ved neste stortingsvalg, men har ikke sagt når hun vil gå av som partileder.
Førsteamanuensis og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener Solberg nå må ta bladet fra munnen.
14,6 prosent oppslutning ble fasit mandag kveld, det dårligste resultatet på 20 år og nesten 6 prosentpoeng ned fra 2021.
Valgresultatet var knapt klart før kravene om partileder Erna Solbergs avgang begynte å strømme på. I dagene etter valget har ordførere, stortingsrepresentanter og sentralstyremedlemmer gjort det klart at de mener hun må gå.
Stille fra arverekka
Solberg har selv sagt hun ikke vil være statsministerkandidat i 2029, men har ikke gitt noe tidspunkt for når hun gir seg.
Førsteamanuensis og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener hun nå må ta bladet fra munnen.
– Ikke nødvendigvis at hun går av nå, men hun er nødt til å signalisere når, sier han til NTB.
Tuastad trekker fram fire kandidater som de mest sannsynlige til å ta over:
1. Ine Eriksen Søreide (49)
Over halvparten av Høyre-velgerne ønsker henne som ny leder, ifølge en fersk TV 2 -måling. Hun har i en årrekke vært sett på som den naturlige arvtakeren, men aldri gitt tydelig uttrykk for at hun selv ønsker en slik rolle.
– Hvis hun vil, så blir hun ny partileder. Hun er en helt opplagt kandidat med tanke på erfaringen som utenriksminister, sier Tuastad.
Ordførerne Martin Nymo (Målselv), Frank Pedersen (Tønsberg), Henning Torset (Aure) og Geir Varvik (Storfjord) gikk tirsdag ut i NRK og pekte på Søreide som ny partileder.
Tuastad synes det er underlig at Søreide ønsker å ha en nøkkelposisjon i Høyre, men at hun ikke ønsker å ta ansvar, som å signalisere partilederambisjoner.
– Hele Høyre, eller Norge for å si det sånn, venter på en avklaring fra henne nå.
2. Henrik Asheim (42)
Høyres nåværende nestleder – og eneste som så langt har bekreftet at han stiller seg til disposisjon. 42-åringen har hatt tre statsrådsposter, samt vært leder for Unge Høyre.
Tuastad mener Asheim er den best egnede kandidaten etter Søreide, og at det fort kan bli nestlederen som tar steget opp.
– Da kan man se for seg en kamp mellom ham og Astrup. Problemet er at det ikke blir en fornyelse i toppen, sånn som mange har snakket om, men en fortsettelse av det gamle, om så kun kortvarig.
Tuastad opplever at Asheim får mye tyn og avskrives som en mulig partileder.
– Det er veldig rart, for han har masse faglig og politisk tyngde. Han har også stått i gjørma flere ganger, noe Søreide ikke har. Det er Asheim Høyre sender ut for å forsvare politikken og hindre kritikk.
3. Nikolai Astrup (47)
Stortingsrepresentant siden 2009 for Oslo og har i likhet med Asheim hatt tre statsrådsposter. 47-åringen har stor finanspolitisk kompetanse og kan skilte med å være Stortingets rikeste med en formue på over 500 millioner kroner.
Høyres sentralstyremedlem Harald Lønning har trukket fram Astrup som en mulig arvtaker.
4. Peter Christian Frølich (37)
Bergenseren har markert seg som leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité de siste fire årene og for sin støtte til Ukraina. Stortingsrepresentant siden 2013, men har ikke erfaring som statsråd.
– Det er hans store svakhet. Også spørs det om man ønsker en ny bergenser, sier Tuastad.
Høyre-veteran Ingjerd Schou og Bergen-ordfører Marit Warncke er blant dem som har snakket varmt om Frølich. Men til nå har han sagt nei til partiledervervet:
– For min del passer det ikke i den situasjonen jeg er i akkurat nå, med to små barn hjemme i Bergen, sa han til NTB på valgkvelden.
– En skandale
Høyres andre nestleder Tina Bru har allerede gjort det klart at hun ikke er aktuell. Også Unge Høyre-leder Ola Svenneby er blitt pekt på som en mulig arvtaker til Solberg, men mange regner det for lite sannsynlig.
En som ikke flagges som ny leder, er Sandra Bruflot. Hun var Høyres 2.-kandidat i Buskerud, men mistet plassen på Stortinget. Det er en skandale, mener Tuastad.
– De putter ett av deres største politiske talenter bak folk som ikke er tiltenkt en viktig rolle i partiet på sikt. Det er en skandale og en tragedie for Høyre.
Høyres sentralstyre skal møtes fredag for å evaluere krisevalget.
