– Den solbergske perioden er over. Det kommer nok et skifte, sier Hårek Elvenes til Klassekampen.

Den tidligere forsvarspolitiske talspersonen for Høyre, som ved valget mistet plassen på Stortinget, retter kritikk mot partiets nåværende ledelse og strategi.

– Høyre har hatt en uklar profil og ikke klart å fylle rollen som et tydelig opposisjonsparti på en god måte, sier Elvenes.

Han peker på tidligere utenriks- og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som den beste kandidaten til å ta over ledelsen i Høyre etter Erna Solberg.

PEKER PÅ SØREIDE: Hårek Elvenes. Foto: NTB

– Hun er en opplagt kandidat som nyter stor respekt og er politisk kompetent på veldig mange forskjellige områder, sier Elvenes.

Han fremhever spesielt Søreides regjeringserfaring og internasjonale nettverk som viktige kvalifikasjoner i lys av Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer.

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) ønsker en bredere lederdebatt i partiet.

– En potensiell lederkandidat må presentere en klar visjon for Høyres politiske retning fremover.

– Solberg må si noe

Erna Solberg har tidligere uttalt at hun ikke vil stille som Høyres statsministerkandidat ved neste stortingsvalg, men har ikke sagt når hun vil gå av som partileder.

Førsteamanuensis og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener Solberg nå må ta bladet fra munnen.

14,6 prosent oppslutning ble fasit mandag kveld, det dårligste resultatet på 20 år og nesten 6 prosentpoeng ned fra 2021.

Valgresultatet var knapt klart før kravene om partileder Erna Solbergs avgang begynte å strømme på. I dagene etter valget har ordførere, stortingsrepresentanter og sentralstyremedlemmer gjort det klart at de mener hun må gå.

Stille fra arverekka

Solberg har selv sagt hun ikke vil være statsministerkandidat i 2029, men har ikke gitt noe tidspunkt for når hun gir seg.

Førsteamanuensis og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener hun nå må ta bladet fra munnen.

– Ikke nødvendigvis at hun går av nå, men hun er nødt til å signalisere når, sier han til NTB.

Tuastad trekker fram fire kandidater som de mest sannsynlige til å ta over:

1. Ine Eriksen Søreide (49)

Over halvparten av Høyre-velgerne ønsker henne som ny leder, ifølge en fersk TV 2 -måling. Hun har i en årrekke vært sett på som den naturlige arvtakeren, men aldri gitt tydelig uttrykk for at hun selv ønsker en slik rolle.

– Hvis hun vil, så blir hun ny partileder. Hun er en helt opplagt kandidat med tanke på erfaringen som utenriksminister, sier Tuastad.