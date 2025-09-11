Arbeiderne ble tatt i en razzia utført av amerikanske innvandringsmyndigheter ved en batterifabrikk som tilhører Hyundai og LG.

Sørkoreanske diplomater i Washington sier i en brifing at tjenestemenn ble bedt om å oppfordre arbeiderne til å forbli i USA for å lære opp amerikanske arbeidere, skriver Financial Times.

Etter planen skulle de pågrepne arbeiderne deporteres med fly til Seoul onsdag.

– Den amerikanske presidenten understreket at de pågrepne koreanerne var faglært og foreslo at de enten kunne forbli i USA og bidra til opplæring av den amerikanske arbeidsstyrken eller vende hjem, avhengig av sørkoreanske myndigheters holdning, sier en tjenestemann til avisen.

Tjenestemannen sier mange av de pågrepne var utmattet og i sjokk, og at Sør-Koreas utenriksminister anbefalte at de får reise hjem og så senere få vende tilbake til USA for å jobbe, dersom det er behov for dem.

330 av arbeiderne – 316 sørkoreanere, 10 kinesere, tre japanere og én indonesier – valgte å bli med flyet til Seoul, som nå ligger an til å forlate Atlanta torsdag formiddag. En sørkoreaner valgte å bli igjen i USA.

