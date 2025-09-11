– Jeg er ikke enig med nattens utspill fra Rød Ungdoms leder og tar avstand fra det som ble sagt. For meg markerer nattens utspill fra Rød Ungdoms leder, slutten på mitt verv som nestleder i Rød Ungdom. Jeg fratrer med umiddelbar virkning og vil ikke lenger representere organisasjonen, uttaler Al-Saedi til Dagbladet.

Leder i Rød Ungdom, Amrit Kaur, la ut en tilsynelatende sarkastisk og ironisk video på Tiktok om drapet på Charlie Kirk onsdag. Hun fjernet den siden og sa at hun angret.

– Jeg slettet videoen fordi den kan oppfattes som at jeg støtter drap av politiske motstandere, det gjør jeg ikke. Politisk motiverte drap er skummelt, og det skaper et farlig og polarisert klima, sa Kaur til Dagbladet natt til torsdag.

Partileder i Rødt Marie Sneve Martinussen kritiserer ungdomspartilederen sin, skriver VG.

– Rødt tar den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap. Det hører ingen steder hjemme å vitse med dette. Dette skulle aldri Kaur ha gjort, sier Martinussen.