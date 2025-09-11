Reuters har vært med den taiwanske kystvakten for å speide etter trusler mot det Taipei hevder er Kinas nye mål i «gråsonekrigføringen»: undersjøiske kabler.

Taktikken er ment å tappe Taiwans ressurser uten å krysse den røde linjen som markerer krig.

Dømt for sabotasje

Det vakte internasjonal oppmerksomhet da en kinesisk kaptein tidligere i år ble dømt for med vilje å ha kuttet TP3 – en av 24 undersjøiske kabler som kobler Taiwan til internett, nasjonalt og globalt.

– Slike oppdrag har blitt øverste prioritet i kampen mot Kinas gråsonekrigføring, uttaler kaptein Juan Chung-ching på en av kystvaktens skip som patruljerer Taiwanstredet.

– Den kinesiske inntrengningen har alvorlig undergravd freden og stabiliteten i det taiwanske samfunnet. Vi trapper opp patruljeringen i dette området, og overvåker fartøy som driver med forstyrrende eller destruktive aktiviteter, legger han til.

Les også Har ikke sett maken siden Mao Kinas president Xi Jinping fjerner generaler fra hæren i et tempo ikke sett siden Mao styrte. Eksperter spør seg om den historiske hoderullingen har svekket beredskapen.

– Svært sårbart

Kystvaktskip gjennomfører ifølge nyhetsbyrået nå patruljer i farvannet rundt TP3-kabelen døgnet rundt, og et

varslingssystem oppdager fartøy som beveger seg innenfor én kilometers radius i lav hastighet. Operatører på radarstasjoner jobber med å identifisere mistenkelige skip, som mottar radiovarsler før kystvaktskip sendes ut for å jage dem bort.

– Vi er svært nær Kina, og mange av de tettbefolkede områdene med sjøkabler er svært sårbare for skade, sier visegeneralsekretær Lin Fei-fan i Taiwans nasjonale sikkerhetsråd til Reuters.

Taiwanske myndigheter har koblet to tilfeller av mistenkt undersjøisk sabotasje til Kina-tilknyttede båter i år.

Kinas kontor for Taiwan-saker har tidligere hevdet Taiwan «manipulerer», og kommer med anklager før fakta er klarlagt. Beijing anser Taiwan som sitt territorium, et krav som blir avvist av Taipei.

Les også Taiwan: Øker forsvarsbudsjettet kraftig Taiwan planlegger historisk økning i militærutgifter etter økende kinesisk aktivitet nær øya.

– Vil utnytte Trump-kaoset Kina og president Xi Jinpings storslagne parade onsdag denne uken er mer enn en «show-off» av militær slagkraft. På gjestelisten finner vi både Vladimir Putin og Kim Jong-un.

Vurderer storstilt ryddeoperasjon: – Kan lamme og skade Kina vurderer omfattende ryddejobb for å håndtere gigantisk gjeld hos lokale myndigheter overfor privat sektor.

Deler etterretning

En høytstående talsperson i den taiwanske sikkerhetstjenesten opplyser til nyhetsbyrået at kystvakten særlig overvåker 96 Kina-tilknyttede båter svartelistet av Taiwan, hvorav mange seiler under bekvemmelighetsflagg registrert i tredjeland for å unngå skatt og reguleringer.

Taiwan overvåker i tillegg nærmere 400 andre Kina-tilknyttede fartøy, inkludert lasteskip som potensielt kan gjøres om til krigsskip. Etterretning om skipenes posisjon i sanntid deles med allierte.

Jenson Chien, som leder en taiwansk kystvaktstyrke nær TP3-kabelen, påpeker overfor Reuters at flere av de kinesiske skipene er falleferdige.

– De er som kanonføde, hauger med skrapmetall, sier han.