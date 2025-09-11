Hastemøte i Sikkerhetsrådet

Sikkerhetsrådet samles på forespørsel fra Polen, ifølge det polske utenriksdepartementet på X.

Natt til onsdag ble Polens luftrom krenket av 19 russiske droner, ifølge polske myndigheter. Fire droner ble skutt ned. De fleste hadde fløyet inn fra Belarus.

Natos luftforsvar hjalp til med å stanse dronene.

– Vi er i en situasjon som er nærmest væpnet konflikt siden andre verdenskrig, sa Polens statsminister Donald Tusk onsdag.

Flyforbud øst i Polen

Polen har innført restriksjoner i flytrafikken langs grensen mot Belarus og Ukraina. Restriksjonene ble innført onsdag kveld og varer helt til 9. desember.

Det er flyforbud fra soloppgang til solnedgang i dette området. Det gjøres enkelte unntak, blant annet for militærfly og for bemannede fly som følger en flyplan og som har kontakt med luftfartsmyndighetene gjennom flygningen.

Krisemøte i Nato

Nato-landene holdt onsdag krisemøte om dronehendelsen i tråd med artikkel 4 av Atlanterhavspakten.

Artikkel 4 av Atlanterhavspakten lyder: «Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski ba onsdag USA om å komme på banen. Han ba president Donald Trump om å følge opp med handling.

– Forsøk på å teste Nato

Flere Nato-land har også reagert kraftig på krenkelsen, deriblant Norge.

– Polen har konkludert med at dette er en villet handling, altså ikke et uhell. Mye tyder på at dette er et russisk forsøk på å teste Nato, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) da han traff pressen onsdag ettermiddag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller krenkelsen «uakseptabel».

Russlands utenriksdepartement har sagt at droneangrepet var rettet mot militære anlegg vest i Ukraina, og at de ikke planla å treffe mål i Polen.