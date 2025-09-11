Kamala Harris’ nye memoarer skaper bølger i Demokratene. Ifølge to kilder ringte hun Joe Biden for å advare ham om utdraget fra boken hennes «107 Days» som kom på trykk i The Atlantic onsdag. Likevel svarte tidligere Biden-rådgivere raskt med angrep, skriver Politico.
– Ingen vil høre på selvmedlidenheten din, sier en tidligere tjenestemann i Bidens administrasjon.
Hypnotisert
I utdraget skriver Harris for første gang åpent om Bidens økende skrøpelighet, og kaller det uansvarlig at ingen grep inn tidligere for å stoppe gjenvalgskampanjen.
Ifølge Axios skriver Harris at Demokratene gikk rundt og sa «Det er Joe og Jills beslutning», som et mantra, som om de nærmest var blitt hypnotisert.
«Innsatsen var rett og slett for høy. Dette var ikke et valg som burde overlates til en enkeltpersons ego, en enkeltpersons ambisjon,» skriver hun.
Hun hevder imidlertid at den svake debattopptreden til Biden skyldtes utmattelse fra en tettpakket reiseplan.
«Jeg tror ikke det handlet om manglende kapasitet,» skriver hun. «Hvis jeg hadde trodd det, ville jeg ha sagt det. Så lojal som jeg er mot president Biden, er jeg enda mer lojal mot landet mitt.»
Savnet støtte
Flere tidligere kolleger er mistenksomme overfor Harris’ mulige ambisjoner om å stille igjen, ser på offentliggjøringen som et rent politisk spill. Mange mener også at dette kunne og burde vært håndtert for lenge siden.
«Hvorfor gjorde hun ikke dette under kampanjen?» spør en tidligere Biden-rådgiver.
Bidens talsperson har avslått å kommentere saken overfor Politico.
Flere demokrater frykter at boken vil åpne gamle sår og prege 2028-primærvalget.
Utover spørsmålene om Bidens beslutning om å stille til gjenvalg, klager Harris over at hennes team ofte måtte kjempe for å bli inkludert i presidentens arrangementer, og at det ofte var «umulig» å få pressestaben i Det hvite hus til å forsvare henne offentlig.
Harris hevder også at folkene rundt Biden «ikke likte kontrasten som oppstod» da hun begynte å gjøre det bra på målingene, mens presidenten ikke gjorde det, skriver Axios.
Klagesang
– Hennes kritikk handlet ikke om substansen, som håndteringen av økonomien eller grensen, de tingene som slo feil hos befolkningen. Det handler om at de ikke gjorde nok for å promotere henne og forsvare henne i pressen, sier en demokratisk strateg.
– Det forklarer hvorfor hun tapte.
En annen demokrat med bånd til Harris uttrykte også overraskelse over boken og beskriver det som en «klagesang» til Politico.
– Hvis hun prøver å fremstå som en statskvinne, bommer dette utdraget, sier vedkommende.
Harris’ bok «107 Days» er planlagt utgitt 23. september, og skal skildre perioden mellom da Biden trakk seg fra presidentvalget i 2024 og da Trump vant valget.
Ifølge Axios er Harris' presidentkampanje den korteste i moderne amerikansk historie.