Kamala Harris’ nye memoarer skaper bølger i Demokratene. Ifølge to kilder ringte hun Joe Biden for å advare ham om utdraget fra boken hennes «107 Days» som kom på trykk i The Atlantic onsdag. Likevel svarte tidligere Biden-rådgivere raskt med angrep, skriver Politico.

– Ingen vil høre på selvmedlidenheten din, sier en tidligere tjenestemann i Bidens administrasjon.

Hypnotisert

I utdraget skriver Harris for første gang åpent om Bidens økende skrøpelighet, og kaller det uansvarlig at ingen grep inn tidligere for å stoppe gjenvalgskampanjen.

Ifølge Axios skriver Harris at Demokratene gikk rundt og sa «Det er Joe og Jills beslutning», som et mantra, som om de nærmest var blitt hypnotisert.

«Innsatsen var rett og slett for høy. Dette var ikke et valg som burde overlates til en enkeltpersons ego, en enkeltpersons ambisjon,» skriver hun.

Hun hevder imidlertid at den svake debattopptreden til Biden skyldtes utmattelse fra en tettpakket reiseplan.

«Jeg tror ikke det handlet om manglende kapasitet,» skriver hun. «Hvis jeg hadde trodd det, ville jeg ha sagt det. Så lojal som jeg er mot president Biden, er jeg enda mer lojal mot landet mitt.»

Savnet støtte

Flere tidligere kolleger er mistenksomme overfor Harris’ mulige ambisjoner om å stille igjen, ser på offentliggjøringen som et rent politisk spill. Mange mener også at dette kunne og burde vært håndtert for lenge siden.