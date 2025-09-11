– Jeg er selvfølgelig en mann som drives av plikt, men det er mange som står foran meg i den køen. Og det mener jeg er helt riktig, sier Ola Svenneby til Nettavisen.

Unge Høyre-lederen fikk spørsmål i podkasten Gilbrant/Suvatne om hvorvidt han er kandidat til å ta over nestledervervet i partiet, etter at Tina Bru har varslet at hun gir seg.

– Du sier at du kommer til å si nei hvis du blir spurt?

– Poenget er at jeg mener det er andre som bør fylle de plassene som nestleder, som står foran meg i køen. Det er det jeg mener er beste for partiet. Høyre har en hel generasjon som jeg mener bør få plass i ledelsen. Vi har Ine Eriksen Søreide, Peter Frølich og Henrik Asheim. De bør opplagt kjenne sin besøkelsestid nå, sier han.

Også lederspørsmålet diskuteres nå høyt i Høyre, etter at partiet gjorde sitt dårligste valg siden 2005. Partileder Erna Solberg har foreløpig ikke signalisert at hun vil trekke seg, men sentralstyret møtes fredag for å diskutere veien videre.

– Partilederen og partiledelsen har åpenbart et ansvar for det dårlige valgresultatet, sier Svenneby i Nettavisen-podkasten.