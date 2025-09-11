EUs rike land i hemmelig møte

Nordlige EU-land møttes torsdag i Wien for å koordinere seg før to år med harde forhandlinger om unionens neste syvårsbudsjett på 1.816 billioner euro, melder Politico.

Det er første gang de rike landene, inkludert Frankrike, Tyskland og de nordiske, samles for å utvikle en felles strategi. Målet er å stille samlet mot land som Polen, Spania og Italia, som ønsker høyere utgifter, særlig til landbruk og støtte til fattigere regioner.

e offisielle forhandlingene har så vidt startet, men i kulissene legger landene allerede planer. Ministrene deltar ikke i Wien, men ventes å ta opp budsjettet på EU-nivå i oktober.

– I fotballtermer er dette en dødball. Det er helt normalt, sier polske Janusz Lewandowski, EU-budsjettkommissær fra 2010 til 2014, til Politico.

To leire

EU er på mange måter delt i to leire: netto-bidragsyterne, som betaler inn mer enn de får tilbake og vil ha et strammere budsjett, og «Friends of Cohesion», en allianse av sør- og østeuropeiske land som ønsker et større budsjett.

Innbyrdes er forskjellene store. Frankrike og Nederland står langt fra hverandre i synet på EU-gjeld, mens Frankrike er mer på linje med Polen i landbrukspolitikken enn med sine egne «rike» allierte.

– Til slutt blir det Frankrike og Tyskland som blir enige, og vi pudler følger etter, sier en diplomat fra et netto-bidragsland.

Polen leder ofte den motsatte leiren, men forholdet til Ungarn er svekket av Viktor Orbáns autoritære kurs. Dermed får middelhavslandene større innflytelse.

Ikke sluttresultatet

EU-kommisjonen, ved budsjettkommissær Piotr Serafin, vil forsøke å mekle. Lewandowski anbefaler at han går til landene «ett for ett» i stedet for å møte blokkene samlet, skriver Politico.

– Dette forslaget blir ikke sluttresultatet. Alle må gi seg på noe. Men det har alltid blitt en avtale – og vi får det til denne gangen også, sier Østerrikes finansdepartement.