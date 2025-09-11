Slik blir det nye Stortinget

Akershus
Ap ble største partiet i Akershus fylke med 27,1 prosent av stemmene, med Frp som nest største parti med 23,5 prosent av stemmene. Fylket har 20 mandater, og KrF fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (6)
* Tonje Brenna
* Åsmund Grøver Aukrust
* Tuva Moflag
* Sverre Myrli
* Mani Hussaini
* Ragnhild Synnøve Bergheim
Fremskrittspartiet : (5)
* Hans Andreas Limi
* Himanshu Gulati
* Liv Thon Gustavsen
* Anette Carnarius Elseth
* Tom Staahle
Høyre : (4)
* Henrik Asheim
* Tone Wilhelmsen Trøen
* Anne Kristine Linnestad
* Kari Sofie Bjørnsen
Miljøpartiet De Grønne : (1)
* Une Aina Bastholm
Venstre : (1)
* Abid Raja
SV : (1)
* Kirsti Bergstø
Rødt : (1)
* Marie Sneve Martinussen
Kristelig Folkeparti : (1)
* Ida Lindtveit Røse (utj.)
Senterpartiet : (0)
Aust-Agder
I Aust-Agder ble Frp største parti med 27,8 prosent av stemmene, men fikk, som partiene som ble nest og tredje størst, også kun ett mandat av fylkets totalt fire mandater. KrF fikk et utjevningsmandat.
Fremskrittspartiet : (1)
* Marius Arion Nilsen
Arbeiderpartiet : (1)
* Tellef Inge Mørland
Høyre : (1)
* Haagen Severin Nilson Poppe
Kristelig Folkeparti : (1)
* Jorunn Gleditsch Lossius (utj.)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Venstre : (0)
SV : (0)
Rødt : (0)
Senterpartiet : (0)
Buskerud
Arbeiderpartiet ble det største partiet i Buskerud med 29,4 prosent av stemmene, etterfulgt av Fremskrittspartiet som fikk 27,6 prosent. Fylket har totalt åtte mandater på Stortinget, og SV fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (3)
* Masud Gharahkhani
* Solveig Vestenfor
* Even Amandus Røed
Fremskrittspartiet : (3)
* Jon Helgheim
* Nils Morten Wold
* Morgan Engebretsen Langfeldt
Høyre : (1)
* Trond Helleland
SV : (1)
* Kathy Lie (utj.)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Venstre : (0)
Rødt : (0)
Senterpartiet : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Finnmark
Til tross for at Frp fikk betydelig økning i stemmene, og Ap gikk tilbake i årets valg, ble Ap størst med 28,1 prosent av stemmene med Frp som nummer to med 24,5 prosent. Fylket har fire mandater på Stortinget, og MDG fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (2)
* Marianne Sivertsen Næss
* Sigurd Kvammen Rafaelsen
Fremskrittspartiet : (1)
* Bengt Rune Strifeldt
Miljøpartiet De Grønne : (1)
* Siren Julianne Jensen (utj.)
Pasientfokus : (0)
Rødt : (0)
Høyre : (0)
Senterpartiet : (0)
SV : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Hedmark
I Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums hjemfylke falt Senterpartiet til 13,6 prosent. Ap vant med 35 prosent av stemmene, mens Frp fikk 21,1 prosent oppslutning i fylket. Hedmark har sju mandater på Stortinget, og Høyre fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (3)
* Nils Kristen Sandtrøen
* Lise Selnes
* Even Hemstad Eriksen
Fremskrittspartiet : (2)
* Tor Andre Johnsen
* Morten Kolbjørnsen
Senterpartiet : (1)
* Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Høyre : (1)
* Anna Irene Molberg (utj.)
Rødt : (0)
SV : (0)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Venstre : (0)
Hordaland
Ap ble størst i Hordaland med 26,7 prosent av stemmene. Frp gikk mest fram og fikk 23,8 prosent av stemmene. i Høyre-leder Erna Solbergs hjemfylke går partiet hennes tilbake. Fylket har 16 mandater, og Sp fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (4)
* Lubna Jaffery
* Rune Bakervik
* Linda Merkesdal
* Benjamin Jakobsen
Fremskrittspartiet : (4)
* Helge André Njåstad
* Silje Hjemdal
* Martin Virkesdal Jonsterhaug
* Stig Atle Abrahamsen
Høyre : (3)
* Erna Solberg
* Ove Bernt Trellevik
* Peter Christian Frølich
SV : (1)
* Marthe Hammer
Rødt : (1)
* Sofie Marhaug
Kristelig Folkeparti : (1)
* Joel Ystebø
Miljøpartiet De Grønne : (1)
* Fröya Skjold Sjursæther
Senterpartiet : (1)
* Kjersti Toppe (utj.)
Venstre : (0)
Møre og Romsdal
I Frp-lederens valgdistrikt Møre og Romsdal gjorde partiet hennes det stort og fikk 32,3 prosent av stemmene. Ap fikk 23,6 prosent av stemmene. Fylket har åtte mandater på Stortinget, og KrF fikk et utjevningsmandat.
Fremskrittspartiet : (3)
* Sylvi Listhaug
* Frank Edvard Sve
* Joakim Myklebost Tangen
Arbeiderpartiet : (2)
* Per Vidar Kjølmoen
* Åse Kristin Ask Bakke
Høyre : (1)
* Monica Molvær
Senterpartiet : (1)
* Geir Inge Lien
Kristelig Folkeparti : (1)
* Harry Valderhaug (utj.)
SV : (0)
Rødt : (0)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Venstre : (0)
Nordland
Ap ble størst i Nordland med 30,6 prosent av stemmene, mens Frp, som økte oppslutningen kraftig, ble nest størst med 25,6 prosent. Fylket har ni mandater på Stortinget, og Rødt fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (3)
* Bjørnar Selnes Skjæran
* Mona Nilsen
* Øystein Mathisen
Fremskrittspartiet : (3)
* Dagfinn Henrik Olsen
* Bjørn Larsen
* Hilde Grande
Høyre : (1)
* Bård Ludvig Thorheim
Senterpartiet : (1)
* Bent-Joacim Bentzen
Rødt : (1)
* Geir-Asbjørn Jørgensen (utj.)
SV : (0)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Venstre : (0)
Nord-Trøndelag
Ap er fylkets største parti med 36,3 prosent av stemmene, mens Frp fikk 19,5 prosent. Sp er nesten halvert og fikk 14,8 prosent oppslutning. Nord-Trøndelag har fem mandater på Stortinget, og MDG fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (2)
* Bente Estil
* Vebjørn Gorseth
Fremskrittspartiet : (1)
* Mats Henriksen
Senterpartiet : (1)
* Bjørn Arild Gram
Miljøpartiet De Grønne : (1)
* Oda Indgaard (utj.)
Høyre : (0)
Rødt : (0)
SV : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Venstre : (0)
Oppland
Til tross for en liten tilbakegang fra forrige valg, er Ap størst i Oppland med 33,2 prosent av stemmene. Frp er nest størst, mens Sp faller kraftig til tredjeplassen. Fylket har seks mandater på Stortinget. SV fikk inn et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (2)
* Rune Støstad
* Anne Hagenborg
Fremskrittspartiet : (2)
* Lars Terje Høiendahl Rem
* Finn Krokeide
Senterpartiet : (1)
* Bengt Fasteraune
SV : (1)
* Anne Lise Fredlund (utj.)
Høyre : (0)
Rødt : (0)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Venstre : (0)
Oslo
Også i hovedstaden, som er hjemfylket til Ap-leder Jonas Gahr Støre, ble Ap størst med 25,7 prosent. Høyre falt, men ble nest størst med 18,5 prosent. Fylket Oslo har 20 mandater på Stortinget, og Rødt fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (5)
* Jonas Gahr Støre
* Kamzy Gunaratnam
* Jan Christian Vestre
* Agnes Nærland Viljugrein
* Frode Jacobsen
Høyre : (4)
* Ine Eriksen Søreide
* Nikolai Astrup
* Mudassar Hussain Kapur
* Mathilde Tybring-Gjedde
Fremskrittspartiet : (3)
* Tor Mikkel Wara
* Simen Velle
* Aina Stenersen
SV : (2)
* Marian Hussein
* Sunniva Holmås Eidsvoll
Miljøpartiet De Grønne : (2)
* Arild Hermstad
* Ingrid Liland
Venstre : (2)
* Guri Melby
* Grunde Kreken Almeland
Rødt : (2)
* Seher Aydar
* Bjørnar Moxnes (utj.)
Kristelig Folkeparti : (0)
Senterpartiet : (0)
Rogaland
I Rogaland ble Frp det største partiet med 28,7 prosent oppslutning. Ap ble nest størst med 23,7 prosent, men Høyre – som var størst ved forrige valg – falt til 15,3 prosent. SV fikk et utjevningsmandat.
Fremskrittspartiet : (4)
* Kristoffer Sivertsen
* Pål Morten Borgli
* May Helen Hetland Ervik
* Rune Midtun
Arbeiderpartiet : (4)
* Andreas Bjelland Eriksen
* Ruth Mariann Hop
* Julia Eikeland
* Morten Sandanger
Høyre : (2)
* Margret Hagerup
* Aleksander Stokkebø
Kristelig Folkeparti : (1)
* Jonas Andersen Sayed
Rødt : (1)
* Mímir Kristjánsson
Senterpartiet : (1)
* Geir Pollestad
SV : (1)
* Ingrid Fiskaa (utj.)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Venstre : (0)
Sogn og Fjordane
I Sogn og Fjordane falt Sp fra å være største parti til å bli tredje største parti. Ap ble størst med 30,9 prosent av stemmene, mens Frp ble nest størst med størst oppgang og fikk en oppslutning på 20,8 prosent. Fylket har fire mandater på Stortinget, og MDG fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (1)
* Torbjørn Vereide
Fremskrittspartiet : (1)
* Stig Even Søvik Lillestøl
Senterpartiet : (1)
* Erling Sande
Miljøpartiet De Grønne : (1)
* Marius Langballe Dalin (utj.)
Høyre : (0)
SV : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Rødt : (0)
Venstre : (0)
Sør-Trøndelag
Ap ble største parti i Sør-Trøndelag med 32 prosent av stemmene, men Frp gikk mest opp og ble nest størst med 19,8 prosent oppslutning. Sør-Trøndelag har ti mandater på Stortinget, og Rødt fikk ett utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (4)
* Trond Giske
* Anniken Refseth
* Isak Veierud Busch
* Kristine L. Solli
Fremskrittspartiet : (2)
* Lill Harriet Sandaune
* Rikard Spets
Høyre : (1)
* Mari Holm Lønseth
SV : (1)
* Lars Haltbrekken
Senterpartiet : (1)
* Maren Grøthe
Rødt : (1)
* Hege Bae Nyholt (utj.)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Venstre : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Telemark
I Telemark ble Ap størst med 31,3 prosent, mens Frp ble det nest største partiet med 26,1 prosent av stemmene. Telemark har seks mandater på Stortinget, og KrF fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (2)
* Terje Aasland
* Lene Vågslid
Fremskrittspartiet : (2)
* Bård André Hoksrud
* Line Marlene Haugen
Høyre : (1)
* Mahmoud Farahmand
Kristelig Folkeparti : (1)
* Hans Edvard Askjer (utj.)
Senterpartiet : (0)
Rødt : (0)
SV : (0)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Venstre : (0)
Troms
Ap og Frp ble de to største partiene med henholdsvis 29,6 prosent og 25,8 prosent av stemmene, der sistnevnte økte oppslutningen mest. Sp som ved forrige stortingsvalg var nest største parti, falt og er nå sjette største parti. Fylket har seks mandater på Stortinget, og Rødt fikk et utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (2)
* Cecilie Terese Myrseth
* Nils-Ole Foshaug
Fremskrittspartiet : (2)
* Per-Willy Amundsen
* Kristian August Eilertsen
Høyre : (1)
* Erlend Svardal Bøe
Rødt : (1)
* Hanne Beate Stenvaag (utj.)
SV : (0)
Senterpartiet : (0)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Venstre : (0)
Vest-Agder
Frp klatret opp fra å være fjerde største parti i Vest-Agder ved forrige stortingsvalg til å nå bli størst med 27,7 prosent oppslutning. Ap er nest størst med 22,8 prosent av stemmene. Vest-Agder har seks mandater på Stortinget, og SV fikk et utjevningsmandat.
Fremskrittspartiet : (2)
* Alf Erik Andersen
* Stian Storbukås
Arbeiderpartiet : (1)
* Kai Steffen Østensen
Høyre : (1)
* Amalie Gunnufsen
Kristelig Folkeparti : (1)
* Jorunn Gleditsch Lossius
SV : (1)
* Mirell Høyer-Berntsen (utj.)
Rødt : (0)
Senterpartiet : (0)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Venstre : (0)
Vestfold
I Vestfold er Frp ble størst med 0,1 prosentpoeng over Ap. De to partiene fikk henholdsvis 27,6 og 27,5 prosent av stemmene. Fylket har sju mandater på Stortinget, og MDG fikk et utjevningsmandat.
Fremskrittspartiet : (3)
* Morten Stordalen
* Bjørn-Kristian Svendsrud
* Anne Grethe Hauan
Arbeiderpartiet : (2)
* Truls Vasvik
* Maria-Karine Aasen-Svensrud
Høyre : (1)
* Erlend Larsen
Miljøpartiet De Grønne : (1)
* Julie Estdahl Stuestøl (utj.)
Rødt : (0)
SV : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Venstre : (0)
Senterpartiet : (0)
Østfold
Til tross for at Ap går noe tilbake fikk partiet størst oppslutning i Østfold med 29,8 prosent. Frp mer enn dobler seg og fikk 28,7 prosent i fylket i årets stortingsvalg. Østfold har ni mandater på Stortinget, og Rødt får ett utjevningsmandat.
Arbeiderpartiet : (4)
* Jon-Ivar Nygård
* Elise Waagen
* Hashim Abdi
* Solveig Vitanza
Fremskrittspartiet : (4)
* Erlend Wiborg
* Bjørnar Laabak
* Julia Brännström Nordtug
Høyre : (1)
* Tage Pettersen
Rødt : (1)
* Remi Alexander Sølvberg (utj.)
Senterpartiet : (0)
SV : (0)
Kristelig Folkeparti : (0)
Miljøpartiet De Grønne : (0)
Venstre : (0)
Kilde: Valgdirektoratet
(©NTB)