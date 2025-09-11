Slik blir det nye Stortinget

SV : (0)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Kristelig Folkeparti : (0)

Venstre : (0)

Hordaland

Ap ble størst i Hordaland med 26,7 prosent av stemmene. Frp gikk mest fram og fikk 23,8 prosent av stemmene. i Høyre-leder Erna Solbergs hjemfylke går partiet hennes tilbake. Fylket har 16 mandater, og Sp fikk et utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (4)

* Lubna Jaffery

* Rune Bakervik

* Linda Merkesdal

* Benjamin Jakobsen

Fremskrittspartiet : (4)

* Helge André Njåstad

* Silje Hjemdal

* Martin Virkesdal Jonsterhaug

* Stig Atle Abrahamsen

Høyre : (3)

* Erna Solberg

* Ove Bernt Trellevik

* Peter Christian Frølich

SV : (1)

* Marthe Hammer

Rødt : (1)

* Sofie Marhaug

Kristelig Folkeparti : (1)

* Joel Ystebø

Miljøpartiet De Grønne : (1)

* Fröya Skjold Sjursæther

Senterpartiet : (1)

* Kjersti Toppe (utj.)

Venstre : (0)

Møre og Romsdal

I Frp-lederens valgdistrikt Møre og Romsdal gjorde partiet hennes det stort og fikk 32,3 prosent av stemmene. Ap fikk 23,6 prosent av stemmene. Fylket har åtte mandater på Stortinget, og KrF fikk et utjevningsmandat.

Fremskrittspartiet : (3)

* Sylvi Listhaug

* Frank Edvard Sve

* Joakim Myklebost Tangen

Arbeiderpartiet : (2)

* Per Vidar Kjølmoen

* Åse Kristin Ask Bakke

Høyre : (1)

* Monica Molvær

Senterpartiet : (1)

* Geir Inge Lien

Kristelig Folkeparti : (1)

* Harry Valderhaug (utj.)

SV : (0)

Rødt : (0)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Venstre : (0)

Nordland

Ap ble størst i Nordland med 30,6 prosent av stemmene, mens Frp, som økte oppslutningen kraftig, ble nest størst med 25,6 prosent. Fylket har ni mandater på Stortinget, og Rødt fikk et utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (3)

* Bjørnar Selnes Skjæran

* Mona Nilsen

* Øystein Mathisen

Fremskrittspartiet : (3)

* Dagfinn Henrik Olsen

* Bjørn Larsen

* Hilde Grande

Høyre : (1)

* Bård Ludvig Thorheim

Senterpartiet : (1)

* Bent-Joacim Bentzen

Rødt : (1)

* Geir-Asbjørn Jørgensen (utj.)

SV : (0)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Kristelig Folkeparti : (0)

Venstre : (0)

Nord-Trøndelag

Ap er fylkets største parti med 36,3 prosent av stemmene, mens Frp fikk 19,5 prosent. Sp er nesten halvert og fikk 14,8 prosent oppslutning. Nord-Trøndelag har fem mandater på Stortinget, og MDG fikk et utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (2)

* Bente Estil

* Vebjørn Gorseth

Fremskrittspartiet : (1)

* Mats Henriksen

Senterpartiet : (1)

* Bjørn Arild Gram

Miljøpartiet De Grønne : (1)

* Oda Indgaard (utj.)

Høyre : (0)

Rødt : (0)

SV : (0)

Kristelig Folkeparti : (0)

Venstre : (0)

Oppland

Til tross for en liten tilbakegang fra forrige valg, er Ap størst i Oppland med 33,2 prosent av stemmene. Frp er nest størst, mens Sp faller kraftig til tredjeplassen. Fylket har seks mandater på Stortinget. SV fikk inn et utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (2)

* Rune Støstad

* Anne Hagenborg

Fremskrittspartiet : (2)

* Lars Terje Høiendahl Rem

* Finn Krokeide

Senterpartiet : (1)

* Bengt Fasteraune

SV : (1)

* Anne Lise Fredlund (utj.)

Høyre : (0)

Rødt : (0)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Kristelig Folkeparti : (0)

Venstre : (0)

Oslo

Også i hovedstaden, som er hjemfylket til Ap-leder Jonas Gahr Støre, ble Ap størst med 25,7 prosent. Høyre falt, men ble nest størst med 18,5 prosent. Fylket Oslo har 20 mandater på Stortinget, og Rødt fikk et utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (5)

* Jonas Gahr Støre

* Kamzy Gunaratnam

* Jan Christian Vestre

* Agnes Nærland Viljugrein

* Frode Jacobsen

Høyre : (4)

* Ine Eriksen Søreide

* Nikolai Astrup

* Mudassar Hussain Kapur

* Mathilde Tybring-Gjedde

Fremskrittspartiet : (3)

* Tor Mikkel Wara

* Simen Velle

* Aina Stenersen

SV : (2)

* Marian Hussein

* Sunniva Holmås Eidsvoll

Miljøpartiet De Grønne : (2)

* Arild Hermstad

* Ingrid Liland

Venstre : (2)

* Guri Melby

* Grunde Kreken Almeland

Rødt : (2)

* Seher Aydar

* Bjørnar Moxnes (utj.)

Kristelig Folkeparti : (0)

Senterpartiet : (0)

Rogaland

I Rogaland ble Frp det største partiet med 28,7 prosent oppslutning. Ap ble nest størst med 23,7 prosent, men Høyre – som var størst ved forrige valg – falt til 15,3 prosent. SV fikk et utjevningsmandat.

Fremskrittspartiet : (4)

* Kristoffer Sivertsen

* Pål Morten Borgli

* May Helen Hetland Ervik

* Rune Midtun

Arbeiderpartiet : (4)

* Andreas Bjelland Eriksen

* Ruth Mariann Hop

* Julia Eikeland

* Morten Sandanger

Høyre : (2)

* Margret Hagerup

* Aleksander Stokkebø

Kristelig Folkeparti : (1)

* Jonas Andersen Sayed

Rødt : (1)

* Mímir Kristjánsson

Senterpartiet : (1)

* Geir Pollestad

SV : (1)

* Ingrid Fiskaa (utj.)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Venstre : (0)

Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane falt Sp fra å være største parti til å bli tredje største parti. Ap ble størst med 30,9 prosent av stemmene, mens Frp ble nest størst med størst oppgang og fikk en oppslutning på 20,8 prosent. Fylket har fire mandater på Stortinget, og MDG fikk et utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (1)

* Torbjørn Vereide

Fremskrittspartiet : (1)

* Stig Even Søvik Lillestøl

Senterpartiet : (1)

* Erling Sande

Miljøpartiet De Grønne : (1)

* Marius Langballe Dalin (utj.)

Høyre : (0)

SV : (0)

Kristelig Folkeparti : (0)

Rødt : (0)

Venstre : (0)

Sør-Trøndelag

Ap ble største parti i Sør-Trøndelag med 32 prosent av stemmene, men Frp gikk mest opp og ble nest størst med 19,8 prosent oppslutning. Sør-Trøndelag har ti mandater på Stortinget, og Rødt fikk ett utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (4)

* Trond Giske

* Anniken Refseth

* Isak Veierud Busch

* Kristine L. Solli

Fremskrittspartiet : (2)

* Lill Harriet Sandaune

* Rikard Spets

Høyre : (1)

* Mari Holm Lønseth

SV : (1)

* Lars Haltbrekken

Senterpartiet : (1)

* Maren Grøthe

Rødt : (1)

* Hege Bae Nyholt (utj.)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Venstre : (0)

Kristelig Folkeparti : (0)

Telemark

I Telemark ble Ap størst med 31,3 prosent, mens Frp ble det nest største partiet med 26,1 prosent av stemmene. Telemark har seks mandater på Stortinget, og KrF fikk et utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (2)

* Terje Aasland

* Lene Vågslid

Fremskrittspartiet : (2)

* Bård André Hoksrud

* Line Marlene Haugen

Høyre : (1)

* Mahmoud Farahmand

Kristelig Folkeparti : (1)

* Hans Edvard Askjer (utj.)

Senterpartiet : (0)

Rødt : (0)

SV : (0)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Venstre : (0)

Troms

Ap og Frp ble de to største partiene med henholdsvis 29,6 prosent og 25,8 prosent av stemmene, der sistnevnte økte oppslutningen mest. Sp som ved forrige stortingsvalg var nest største parti, falt og er nå sjette største parti. Fylket har seks mandater på Stortinget, og Rødt fikk et utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (2)

* Cecilie Terese Myrseth

* Nils-Ole Foshaug

Fremskrittspartiet : (2)

* Per-Willy Amundsen

* Kristian August Eilertsen

Høyre : (1)

* Erlend Svardal Bøe

Rødt : (1)

* Hanne Beate Stenvaag (utj.)

SV : (0)

Senterpartiet : (0)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Kristelig Folkeparti : (0)

Venstre : (0)

Vest-Agder

Frp klatret opp fra å være fjerde største parti i Vest-Agder ved forrige stortingsvalg til å nå bli størst med 27,7 prosent oppslutning. Ap er nest størst med 22,8 prosent av stemmene. Vest-Agder har seks mandater på Stortinget, og SV fikk et utjevningsmandat.

Fremskrittspartiet : (2)

* Alf Erik Andersen

* Stian Storbukås

Arbeiderpartiet : (1)

* Kai Steffen Østensen

Høyre : (1)

* Amalie Gunnufsen

Kristelig Folkeparti : (1)

* Jorunn Gleditsch Lossius

SV : (1)

* Mirell Høyer-Berntsen (utj.)

Rødt : (0)

Senterpartiet : (0)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Venstre : (0)

Vestfold

I Vestfold er Frp ble størst med 0,1 prosentpoeng over Ap. De to partiene fikk henholdsvis 27,6 og 27,5 prosent av stemmene. Fylket har sju mandater på Stortinget, og MDG fikk et utjevningsmandat.

Fremskrittspartiet : (3)

* Morten Stordalen

* Bjørn-Kristian Svendsrud

* Anne Grethe Hauan

Arbeiderpartiet : (2)

* Truls Vasvik

* Maria-Karine Aasen-Svensrud

Høyre : (1)

* Erlend Larsen

Miljøpartiet De Grønne : (1)

* Julie Estdahl Stuestøl (utj.)

Rødt : (0)

SV : (0)

Kristelig Folkeparti : (0)

Venstre : (0)

Senterpartiet : (0)

Østfold

Til tross for at Ap går noe tilbake fikk partiet størst oppslutning i Østfold med 29,8 prosent. Frp mer enn dobler seg og fikk 28,7 prosent i fylket i årets stortingsvalg. Østfold har ni mandater på Stortinget, og Rødt får ett utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet : (4)

* Jon-Ivar Nygård

* Elise Waagen

* Hashim Abdi

* Solveig Vitanza

Fremskrittspartiet : (4)

* Erlend Wiborg

* Bjørnar Laabak

* Julia Brännström Nordtug

Høyre : (1)

* Tage Pettersen

Rødt : (1)

* Remi Alexander Sølvberg (utj.)

Senterpartiet : (0)

SV : (0)

Kristelig Folkeparti : (0)

Miljøpartiet De Grønne : (0)

Venstre : (0)

