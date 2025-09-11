SISTE: Amrit Kaur trekker seg som leder av Rød Ungdom etter press og kritikk for en video om drapet på den høyreradikale aktivisten Charlie Kirk.

Kaur har vært under sterkt press om å trekke seg som Rød Ungdom-leder etter at hun la ut en tilsynelatende sarkastisk og sterkt ironisk video på Tiktok om drapet på den amerikanske høyreaktivisten Charlie Kirk.

Til Subjekt forteller hun at hun har valgt å gå av.

– For å vise at jeg tar situasjonen alvorlig har jeg bestemt meg for å tre av som Rød ungdom-leder. Jeg ønsker organisasjonen det beste, fordi den har mange viktige kamper å kjempe. Derfor går jeg av, forteller hun.

«Det er kampen for en rettferdig verden og mot imperialisme som er det viktigste. Jeg trekker meg derfor som leder for Rød Ungdom», heter det i et Facebook-innlegg fra Kaur.

Hun fjernet Tiktok-videoen etter kort tid og sa at hun angret, men kritikken uteble ikke.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sa torsdag ettermiddag at Kaur ikke var egnet som leder av ungdomspartiet.

– Rødt tar den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap. Det hører ingen steder hjemme å vitse med dette. Dette skulle aldri Kaur ha gjort, sa Martinussen.

«Verken jeg eller Rød Ungdom støtter drapet på Kirk, eller attentater som det i det hele tatt. Det var lite gjennomtenkt, og jeg forstår godt at folk reagerer. Dette har gått utover Rød Ungdom som organisasjon og våre medlemmer», skriver Kaur videre på Facebook.