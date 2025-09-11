Politiker fratatt immunitet – kontorer og bolig gjennomsøkt

Krah mistenkes for hvitvasking av penger og bestikkelser fra Kina mens han var medlem av EU-parlamentet. Han er nå medlem av den tyske nasjonalforsamlingen der han representerer høyreorienterte Alternativ for Tyskland.

Torsdag besluttet nasjonalforsamlingen i Berlin å oppheve immuniteten han nyter som folkevalgt. Dermed kunne politiet slå til ved kontoret hans i Berlin.

Også kontoret og boligen hans i hjembyen Dresden ble gjennomsøkt, samt kontoret hans i Brussel.

I en uttalelse torsdag kaller Krah anklagene for absurde, oppdiktet og politisk motiverte.

Påtalemyndigheten i Dresden innledet en etterforskning av Krah i mai som følge av anklager om at han mottok bestikkelser fra Kina mens han var EU-parlamentariker. De undersøker også mulige russiske utbetalinger knyttet til Krah.

Krah har avvist at han har mottatt penger fra kinesiske kilder.

Krah var medlem av EU-parlamentet fra 2019 til 2025. I april i år ble en av hans tidligere rådgivere tiltalt for å ha spionert for Kina.

