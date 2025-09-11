Russiske utsendinger kalles inn på teppet

Spania utenriksdepartement har kalt inn Russlands chargé d'affaires for å uttrykke sin fordømmelse for hendelsen, heter det i en uttalelse fra departementet.

Nederland har krevd at Russlands ambassadør til landet svarer for hendelsen.

Polens statsminister Donald Tusk sa onsdag at det var 19 krenkelser av polsk luftrom natt til onsdag. Polen har anklaget Russland for å stå bak og har kalt det for en bevisst handling.

Russlands chargé d'affaires Andrej Ordasj ble onsdag kalt inn av Polens utenriksdepartement. Han sa da at dronene ikke kom fra Russland.

– Vi anser anklagene som grunnløse. Det er ikke lagt fram noe bevis for at disse dronene er fra Russland, sa Ordasj, som er Russlands øverste diplomat i Polen, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

– Vi vet én ting. Disse dronene kom flygende fra Ukrainas retning.

