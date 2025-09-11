kamala harris

Avgjørelsen burde ikke vært opp til Joe Biden og kona hans Jill, skriver Harris i sitt politiske memoarer «107 dager».

– «Det er Joe og Jills avgjørelse». Vi sa det, alle sammen, som et mantra. Som om vi hadde blitt hypnotisert. Var det nåde eller var det uforsiktighet? Når jeg ser tilbake, mener jeg at det var skjødesløst, skriver hun.

Et utdrag fra boken ble publisert onsdag.

– Det sto for mye på spill. Dette var ikke et valg som skulle ha blitt tatt av én persons ego, én persons ambisjoner. Det burde ha vært mer enn en personlig avgjørelse, skriver Harris videre.

Tydelig at Biden var sliten

Joe Biden trakk seg som presidentkandidat i juli 2024 etter å ha gjort en katastrofalt dårlig opptreden i en debatt mot Donald Trump.

Harris tok over som Demokratenes presidentkandidat og innledet den korteste valgkampen i morderne amerikansk historie. Den varte i 107 dager, som speiles i bokens tittel. Harris tapte presidentvalget mot Donald Trump og fikk kun 226 valgmannsstemmer mot 306 for Biden fire år tidligere.

Hun nekter for at det ble konspirert for å skjule Bidens tilstand, men sier at det var tydelig at den høye alderen hans skapte problemer.

– På hans verste dager var han mer kunnskapsrik, mer i stand til å utøve dømmekraft og langt mer medfølende enn Donald Trump er på sitt beste. Men i en alder av 81 år var Joe sliten. Alderen hans kom til syne da han snublet både verbalt og fysisk, skriver Harris.

Kritiserer Bidens medarbeidere

Hun kommer også med kritikk av Bidens nærmeste medarbeidere. De ville ikke at hun skulle overstråle Biden og ga henne ikke nok støtte som visepresident, hevder hun. Kritikk mot henne fra republikanere og konservative medier fikk så uimotsagt, skrive Harris ifølge Politico :

– Hvis sakene var urettferdige eller uriktige, virket det som at presidentens indre sirkel syns det var greit. Det virket som at de mente jeg burde jekkes ned et par hakk.

Boken utgis 23. september.

(©NTB)