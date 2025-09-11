Belarus slipper amerikanske sanksjoner

I gjengjeld skal USA oppheve sanksjoner mot det statlige belarusiske flyselskapet Belavia.

– Vår fremste oppgave er å stå sammen med Trump og hjelpe ham i hans forsøk på å skape fred, sier president Aleksandr Lukasjenko i en uttalelse torsdag.

Kunngjøringen fra Minsk kommer samme dag som Lukasjenko møtte USA-representant John Coale. Trump sa tidligere i september at han hadde snakket med Lukasjenko om å løslate fanger.

Coale skal ifølge Belarus' statlige nyhetsbyrå Belta ha fortalt Lukasjenko at USA, i tillegg til å lette på sanksjoner, ønsker å gjenåpne sin ambassade i Belarus.

Blant de som er løslatt, er seks litauere, to latviere, to polakker, to tyskere, én franskmann og én brite. De har nå ankommet Litauen, ifølge landets president Gitanas Nauseda.

– Jeg er takknemlig overfor USA og Donald Trump for deres arbeid med å sette fri politiske fanger. 52 er mange, veldig mange, skriver Nauseda på X.

De 14 utenlandske statsborgerne var dømt for en rekke ulike lovbrudd, deriblant spionasje, ekstremisme og terrorisme.

