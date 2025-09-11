Disse skal rydde opp i Høyre

Høyres kommunikasjonssjef Cato Husabø Fossen opplyser til VG at partiets arbeidsutvalg og sentralstyret skal lede arbeidet med å finne ut hva som gikk galt i årets valg.

Ifølge opplysninger avisen har fått, skal nestleder Tina Bru lede et arbeid med å evaluere Høyres politiske saker og veivalg. Og hun får med seg Sandra Bruflot fra Buskerud, Unge Høyre-leder Ola Svenneby, René Rafshol fra Østfold og Benjamin Furuly fra Troms.

–⁠ Arbeidsutvalget har foreslått at disse fem skal utarbeide et delunderlag om de politiske sakene og veivalgene som har vært tatt. De har ikke ansvar for evaluering av valgkampen eller valgresultatet. Det er det arbeidsutvalget og sentralstyret som har, skriver Høyres kommunikasjonssjef Cato Husabø Fossen i en epost til VG.

Sentralstyret møtes fredag denne uken for å snakke om hva som gikk galt, samt å legge en plan videre.

Høyre har de siste årene ligget høyt på meningsmålingene, men falt kraftig gjennom året. Partiet fikk kun 14,7 prosent av stemmene i valget og mistet med dét muligheten for regjeringsmakt og mange mandater på Stortinget.

Etter valget mandag har flere Høyre-ordførere bedt partileder Erna Solberg om å gå av. Hun har hintet til at det skjer, blant annet har Solberg sagt at hun ikke er partiets statsministerkandidat i neste stortingsvalg.

(©NTB)