Finlands president: Anklager Ungarn og Slovakia for å hjelpe Russland

Stubb er torsdag er i Ukrainas hovedstad Kyiv. Uttalelsen kom på en pressekonferansen sammen med president Volodymyr Zelenskyj.

– President Donald Trump har rett når han sier at Europa må slutte å kjøpe russisk olje og gass, sier Stubb.

Han peker på Ungar og Slovakia.

– Og vi må selvsagt sikre at president Trump er klar over hvem som finansierer den russiske krigsmaskinen ved å kjøpe russisk energi, sier han.

Både Ungarns statsminister Viktor Orban og Slovakias statsminister Robert Fico har kritisert europeisk støtte til Ukraina og søkt tettere bånd til Russland.

Stubb er i Kyiv for å snakke om europeisk sikkerhet. Press på Russland og grep for å sikre en varig fred er blant temaene de skal snakke om, opplyste Andrij Jermak, leder for Ukrainas presidentkontor, tidligere torsdag.

– Vi er takknemlige for Finlands trofaste støtte, lederskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og prinsipielle posisjoner, skriver utenriksminister Andrij Sybiha på X.

Han har lagt ut bilde av at han og Jermak ønsker Stubb velkommen på togstasjonen i Kyiv.

(©NTB)