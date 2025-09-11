Sverige: Gir ytterligere 70 milliarder kroner til Ukraina

En militær støttepakke på 9,2 milliarder svenske kroner kommer i tillegg. Pengene skal blant annet finansiere 18 enheter av artillerisystemet Archer og et kystradaranlegg.

Forsvarsmateriellet skal leveres i 2025, 2026 og 2027.

Støttepakken finansieres innenfor den allerede eksisterende økonomiske rammen for Ukraina-støtte fra 2024 til 2026, som er på 25 milliarder kroner. Disse pengene er nesten slutt, og det gjenstår rundt 10 milliarder kroner for 2026.

De nye 70 milliardene fyller dermed på den økonomiske rammen med 30 milliarder kroner i 2026 og 40 milliarder kroner i 2027.

