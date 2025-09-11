Listhaug: – Vi skal bli en skikkelig kraft

Tre dager etter valget feiret Fremskrittspartiets sentralstyre torsdag tidenes valgresultat med kake på partikontoret.

23,8 prosent og 47 representanter på Stortinget – 26 flere enn etter forrige valg – ble resultatet. Frp er dermed det desidert største opposisjonspartiet.

Men selv om partiet kan sies å ha vunnet valget, tapte de makten. Allerede nå starter planleggingen for å øke oppslutningen ytterligere, sa Listhaug da hun innledet kakefesten.

– Vi går i gang allerede nå med å stake ut veien videre og planlegge for kommunevalget i 2027 og stortingsvalget i 2029.

– Det blir utrolig artig framover. Vi skal bli en skikkelig kraft i opposisjon. Men nå er det hardt arbeid som gjelder. Vi skal prøve å dra politikken i vår retning. Håpet er at Norge skal bli enda blåere framover, sa hun.

Deretter grep hun kakespaden og delte rundhåndet ut marsipankake til medlemmene av sentralstyret.

– Dette har dere fortjent, slo hun fast.

(©NTB)