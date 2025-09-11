Trump vil tildele Charlie Kirk frihetsmedalje

Under en minnesmarkering for terrorangrepene 11. september, kunngjør Donald Trump at han vil tildele Charlie Kirk Presidentens frihetsmedalje. 

Publisert 11. sep.
Benedicte Storm Bamvik
Da han markerte den høytidelige 24-årsdagen for terrorangrepene 11. september, kunngjordevDonald Trump at han vil tildele Presidentens frihetsmedalje til aktivisten Charlie Kirk, som ble skutt og drept under et arrangement på et universitet i Utah onsdag ettermiddag.

– Charlie var en gigant i sin generasjon, en forkjemper for frihet og en inspirasjon for millioner og atter millioner av mennesker, uttalte Trump. 

– Jeg er glad for å kunne kunngjøre at jeg snart vil tildele Charlie Kirk Presidentens frihetsmedalje posthumt. 

– Datoen for seremonien vil bli annonsert, og jeg kan bare garantere dere én ting. Folkemengden kommer til å bli stor. Veldig, veldig stor.

Kalte Kirk en «martyr»

Etter at Kirk døde hyllet Trump han, og kalte ham en «martyr for sannheten» i en video som han publiserte på det sosiale mediet Truth Social. 

– I årevis har de på den radikale venstresiden sammenlignet fantastiske amerikanere som Charlie med nazister og verdens verste massemordere og kriminelle, sa han. 

– Denne typen retorikk er direkte ansvarlig for terrorismen vi ser i landet vårt i dag, og den må stoppe umiddelbart.

Han sa drapet og volden var «en tragisk konsekvens av å demonisere dem man er uenige med», og at «monsteret» som angrep Krik, angrep hele landet.

I innlegget lovte Trump at hans administrasjon vil finne alle som på en eller annen måte har bidratt til Kirks død.

Politikk

