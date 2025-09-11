Da han markerte den høytidelige 24-årsdagen for terrorangrepene 11. september, kunngjordevDonald Trump at han vil tildele Presidentens frihetsmedalje til aktivisten Charlie Kirk, som ble skutt og drept under et arrangement på et universitet i Utah onsdag ettermiddag.

– Charlie var en gigant i sin generasjon, en forkjemper for frihet og en inspirasjon for millioner og atter millioner av mennesker, uttalte Trump.

– Jeg er glad for å kunne kunngjøre at jeg snart vil tildele Charlie Kirk Presidentens frihetsmedalje posthumt.

– Datoen for seremonien vil bli annonsert, og jeg kan bare garantere dere én ting. Folkemengden kommer til å bli stor. Veldig, veldig stor.

Kalte Kirk en «martyr»

Etter at Kirk døde hyllet Trump han, og kalte ham en «martyr for sannheten» i en video som han publiserte på det sosiale mediet Truth Social.

– I årevis har de på den radikale venstresiden sammenlignet fantastiske amerikanere som Charlie med nazister og verdens verste massemordere og kriminelle, sa han.

– Denne typen retorikk er direkte ansvarlig for terrorismen vi ser i landet vårt i dag, og den må stoppe umiddelbart.

Han sa drapet og volden var «en tragisk konsekvens av å demonisere dem man er uenige med», og at «monsteret» som angrep Krik, angrep hele landet.

I innlegget lovte Trump at hans administrasjon vil finne alle som på en eller annen måte har bidratt til Kirks død.