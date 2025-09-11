Brasils tidligere president Jair Bolsonaro funnet skyldig i kuppforsøk

Det ble klart da den fjerde høyesterettsdommeren, Carmen Lucia, avga sin stemme i rettssaken mot ekspresidenten og sju av hans tidligere allierte. Det er nå flertall for å finne Bolsonaro og sju andre skyldig på alle punkter.
Den formelle domsavsigelsen og straffeutmålingen kommer fredag.
– Frustrerte tilhengere
Bolsonaro, som var det latinamerikanske landets mektigste fra 2019 til 2022, kjennes skyldig i å ha planlagt et statskupp etter valgtapet mot nåværende president Luiz Inacio Lula da Silva. Han skal også ha visst om planene om å likvidere Lula og høyesterettsjustitiarius Alexandre de Moraes, som nå fører saken mot ham.
– Blant Bolsonaros tilhengere tror jeg det vil bli mye frustrasjon, sinne og kanskje protester. De som støtter dagens regjering, og bredere dem som er opptatt av rettsstat og demokrati, vil feire dette som en seier, sier samfunnsgeograf og forfatter Torkjell Leira til NTB.
Første dom for militærkupp
Han peker på at det er første gang politikere eller militære ledere blir dømt for militærkupp, eller forsøk på militærkupp, i Brasils historie – tross at det har vært mange slike kupp og kuppforsøk gjennom landets historie. Carmen Lucia sa blant annet mens hun avga sin begrunnelse, at Brasil med dommen «møter sin fortid, nåtid og framtid».
Tross at det er en historisk rettssak, har stemningen i hovedstaden Brasilia vært rolig, ifølge Leira. Han befinner seg i byen og beskriver et enormt sikkerhetsoppbud rundt høyesterettsbygningen.
– Det har vært mindre demonstrasjoner både for og mot Bolsonaro ved huset hans like utenfor byen. Hver kveld har det også vært holdt en bønnestund til støtte for ham.
– Alltid en risiko for vold
Det kan imidlertid forandre seg, og det er planlagt demonstrasjoner fra flere politiske hold fredag, når saken i utgangspunktet skal avsluttes med straffeutmåling.
– Det kommer nok til å være ganske mye sikkerhetsstyrker i gatene, i alle fall i de største byene. Det er jo snakk om en veldig polarisert befolkning.
Flere av punktene Bolsonaro og hans allierte sitter på tiltalebenken for, er relatert til vold, oppfordring til vold og fiendtliggjøring av politiske motstandere, påpeker Leira.
– Det er alltid en risiko for vold i Brasil.
Simpelt flertall
– Ordet kupp har aldri vært en del av mitt ordforråd, svarte Bolsonaro underveis i rettssaken, ifølge nyhetsbyrået AFP.
Tidligere hadde både de Moraes og høyesterettsdommer Flávio Dino funnet Bolsonaro skyldig, mens høyesterettsdommer Luiz Fux stemte for å frifinne ham. Fux fikk kjølig behandling av sine kolleger i Høyesterett torsdag.
I rettssaken med fem dommere er det simpelt flertall som gjelder, derfor er Bolsonaro kjent skyldig allerede før den siste dommeren har kommet med sin stemme.
Trolig ikke vanlig fengsel
Hva den siste dommeren legger til grunn, vil fortsatt være viktig for en eventuell anke. Skulle Bolsonaro anke dommen, vil saken bli analysert av de seks resterende høyesterettsdommerne som ikke er i dommerpanelet nå. De vil kun gjennomgå spesifikke klager hvis det har vært uenighet i den innledende dommen, for eksempel på et tiltalepunkt eller i straffeutmålingen.
Bolsonaro vil måtte sone flere år, men det er lite sannsynlig at han vil sitte i et vanlig fengsel. Som tidligere hærkaptein har han rett til særskilt fengsling, som kan finne sted ved hærens hovedkvarter i Brasília eller i det føderale politiets hovedbygning i samme by.