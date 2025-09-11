Brasils tidligere president Jair Bolsonaro funnet skyldig i kuppforsøk

Det ble klart da den fjerde høyesterettsdommeren, Carmen Lucia, avga sin stemme i rettssaken mot ekspresidenten og sju av hans tidligere allierte. Det er nå flertall for å finne Bolsonaro og sju andre skyldig på alle punkter.

Den formelle domsavsigelsen og straffeutmålingen kommer fredag.

– Frustrerte tilhengere

Bolsonaro, som var det latinamerikanske landets mektigste fra 2019 til 2022, kjennes skyldig i å ha planlagt et statskupp etter valgtapet mot nåværende president Luiz Inacio Lula da Silva. Han skal også ha visst om planene om å likvidere Lula og høyesterettsjustitiarius Alexandre de Moraes, som nå fører saken mot ham.

– Blant Bolsonaros tilhengere tror jeg det vil bli mye frustrasjon, sinne og kanskje protester. De som støtter dagens regjering, og bredere dem som er opptatt av rettsstat og demokrati, vil feire dette som en seier, sier samfunnsgeograf og forfatter Torkjell Leira til NTB.

Første dom for militærkupp

Han peker på at det er første gang politikere eller militære ledere blir dømt for militærkupp, eller forsøk på militærkupp, i Brasils historie – tross at det har vært mange slike kupp og kuppforsøk gjennom landets historie. Carmen Lucia sa blant annet mens hun avga sin begrunnelse, at Brasil med dommen «møter sin fortid, nåtid og framtid».

Tross at det er en historisk rettssak, har stemningen i hovedstaden Brasilia vært rolig, ifølge Leira. Han befinner seg i byen og beskriver et enormt sikkerhetsoppbud rundt høyesterettsbygningen.