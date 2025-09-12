Klimamålene: Skyter først og kaster leirdua etter skuddet

Før sommeren la regjeringen frem forslag til klimamål for 2035, som fastslår at man har som mål å kutte minst 70–75 prosent av utslippene, målt mot 1990. 2035-målet ble vedtatt i juni, med støtte fra Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre.

Regjeringen har fått kritikk for ikke å ha utredet kostnadene knyttet til å oppnå målet. Dens dokumentasjon viser bare noen antydninger til kostnader ved å bevege seg de siste prosentene mot 70–75 prosent i perioden 2030–35.

Det betyr cirka 500 offshore vindturbiner à 20 MW til en kostnad på opp mot 1 milliard kroner stykket

Siden regjeringen ikke har gjort de beregningene som kreves, og som enhver seriøs beslutningstager burde be om, har jeg forsøkt å gjøre noen beregninger selv.

For å kutte 75 prosent utslipp, må enkelt sagt cirka 70 prosent av dagens forbruk av fossil energi (som brennes) erstattes med utslippsfri produksjon (cirka 12 prosent kutt er allerede tatt). I dag forbrukes cirka 135 TWh primærenergi fra fossile kilder (bensin, diesel, brenning i oljeindustrien og i tradisjonell industri mv.). Det utgjør litt under halvparten av totalt energiforbruk i Norge i dag.

Les også Forbud mot oljeleting vil koste Norge dyrt Hvis oljesektoren rammes, vil det nok koste mer enn 500 milliarder kroner i året å nå Norges nye klimamål, skriver Øystein Sjølie.

Det fine med elektrifisering er at utnyttelsesgraden av energien går kraftig opp. Jeg har her antatt at cirka to tredjedeler av primærenergien sløses vekk i varmetap mv. for eksempel i forbrenningsmotorer, mens elmotorer utnytter energien opp mot 100 prosent.

Basert på gjennomsnittlig utbytte fra onshore og offshore vind (antatt til 35 prosent i snitt), må man installere rundt tre ganger så mye kapasitet som man trenger på et gitt tidspunkt. En tredjedel går til forbruk, to tredjedeler går til å lade batteriene (se nedenfor) for å dekke behovet når det «ikke blåser». På grunn av mer effektiv utnyttelse går forbruket ned fra 135 TWh til cirka 45–50 TWh, men produksjonskapasiteten må bygges for å produsere omtrent like mye energi som i dag, når det blåser. Med andre ord – vi går fra forbruk med mye svinn, til produksjon med lav utnyttelsesgrad/mye svinn (og lagerbehov).

Les også Solenergi på toppen – for første gang I juni var solenergi for første gang i historien den største strømkilden i EU.

Hva vil så dette koste? Skal alt erstattes med vindkraft, må man bygge ut cirka 16 GW (for å levere konstant cirka 5–6 GW). Det tilsvarer å mer enn tredoble dagens vindparkkapasitet på land (200 prosent økning) eller bygge mer enn 10 Sørlige Nordsjø 2. Innen 2035 må cirka 70 prosent av dette stå klart. Det betyr cirka 500 offshore vindturbiner à 20 MW til en kostnad på opp mot 1 milliard kroner stykket.

Det må med andre ord installeres én slik offshore turbin hver uke fra nå til 2035. Eller tre–fire turbiner hver uke på land.