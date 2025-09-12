Klimamålene: Skyter først og kaster leirdua etter skuddet

Før sommeren la regjeringen frem forslag til klimamål for 2035, som fastslår at man har som mål å kutte minst 70–75 prosent av utslippene, målt mot 1990. 2035-målet ble vedtatt i juni, med støtte fra Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre.
Regjeringen har fått kritikk for ikke å ha utredet kostnadene knyttet til å oppnå målet. Dens dokumentasjon viser bare noen antydninger til kostnader ved å bevege seg de siste prosentene mot 70–75 prosent i perioden 2030–35.
Det betyr cirka 500 offshore vindturbiner à 20 MW til en kostnad på opp mot 1 milliard kroner stykket
Siden regjeringen ikke har gjort de beregningene som kreves, og som enhver seriøs beslutningstager burde be om, har jeg forsøkt å gjøre noen beregninger selv.
For å kutte 75 prosent utslipp, må enkelt sagt cirka 70 prosent av dagens forbruk av fossil energi (som brennes) erstattes med utslippsfri produksjon (cirka 12 prosent kutt er allerede tatt). I dag forbrukes cirka 135 TWh primærenergi fra fossile kilder (bensin, diesel, brenning i oljeindustrien og i tradisjonell industri mv.). Det utgjør litt under halvparten av totalt energiforbruk i Norge i dag.
Det fine med elektrifisering er at utnyttelsesgraden av energien går kraftig opp. Jeg har her antatt at cirka to tredjedeler av primærenergien sløses vekk i varmetap mv. for eksempel i forbrenningsmotorer, mens elmotorer utnytter energien opp mot 100 prosent.
Basert på gjennomsnittlig utbytte fra onshore og offshore vind (antatt til 35 prosent i snitt), må man installere rundt tre ganger så mye kapasitet som man trenger på et gitt tidspunkt. En tredjedel går til forbruk, to tredjedeler går til å lade batteriene (se nedenfor) for å dekke behovet når det «ikke blåser». På grunn av mer effektiv utnyttelse går forbruket ned fra 135 TWh til cirka 45–50 TWh, men produksjonskapasiteten må bygges for å produsere omtrent like mye energi som i dag, når det blåser. Med andre ord – vi går fra forbruk med mye svinn, til produksjon med lav utnyttelsesgrad/mye svinn (og lagerbehov).
Hva vil så dette koste? Skal alt erstattes med vindkraft, må man bygge ut cirka 16 GW (for å levere konstant cirka 5–6 GW). Det tilsvarer å mer enn tredoble dagens vindparkkapasitet på land (200 prosent økning) eller bygge mer enn 10 Sørlige Nordsjø 2. Innen 2035 må cirka 70 prosent av dette stå klart. Det betyr cirka 500 offshore vindturbiner à 20 MW til en kostnad på opp mot 1 milliard kroner stykket.
Det må med andre ord installeres én slik offshore turbin hver uke fra nå til 2035. Eller tre–fire turbiner hver uke på land.
Det er selvsagt fysisk helt umulig.
Dette valget av type vindkraft er ikke så viktig for kostnadene, fordi det som sannsynligvis drar regningen til himmels, er lagerkostnadene (nettleie). Basert på batterikostnader på 4–5 millioner kroner per MWh (ferdig installert, basert på AI-kilder), vil batterikostnadene for 70 prosent fossilkutt innen 2035 være 7 billioner kroner om man bygger for 14 dagers vindstille. Magasinkapasiteten i våre vannkraftverk tilsvarer til sammenligning mer enn 50 prosent av årsproduksjonen.
At dette uansett blir dyrt, er sikkert. Hvis man antar behov for én ukes batterilager (trolig altfor optimistisk), 5 prosent avkastning og 20 års gjennomsnittlig anleggsutnyttelse, blir årlig kostnad for 70 prosent elektrifisering av dagens fossile kilder 300 milliarder kroner per i året, med en uhyggelig kilowattpris på opp mot 10 kroner.
I tillegg kommer at konsumentene får store kostnader ved utskifting av biler, maskiner og infrastruktur for å gå fra fossil energi til strøm.
Uavhengig hva slags kostnadsforutsetninger man legger til grunn – hovedkonklusjonen er at det er fysisk umulig å bygge nok kraftproduksjon innen 2035 til å bli kvitt (70 prosent av) fossilbehovet. Heller ikke kjernekraft i så stor skala kan realiseres innen den tid.
Klimamålene for 2030 og 2035 er derfor ren ønsketenkning og hinsides alle fysiske realiteter, hvis de skal oppnås i Norge. Rent økonomisk fremstår de som selvskadende.
Enden på visa blir derfor høyst sannsynlig at det meste må løses ved kvotekjøp eller prosjekter i utlandet. Jeg blir heller ikke overrasket om skog inkluderes i tolvte time, for å nå målene.
Sånn går det når man fyrer av hagla først og kaster leirdua etter skuddet.
Tore Andøl
Siviløkonom og forfatter