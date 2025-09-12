Financial Times gjort en gjennomgang av de drøyt 135 Donald Trump-relaterte sakene som for tiden verserer i amerikanske domstoler.

Den viktigste saken skal opp for Høyesterett tidlig i november, da de ni dommerne skal vurdere presidentens bruk av nødrett for å innføre generelle tollsatser på handelspartnere. Den føderale handelsdomstolen slo fast at Trump ikke kan innføre tollen uten Kongressens samtykke, og fikk støtte av en føderal ankedomstol.

Avgjørelsen vil ikke bare påvirke global handel, men kan ifølge avisen også forme amerikansk styresett i flere tiår fremover.

– Selv om retten ikke uttrykkelig har tatt stilling til innholdet i ulike Trump-tiltak de seneste månedene, har den tillatt presidenten å gjøre svært vidtrekkende ting. Tollsaken er betydningsfull fordi vi vil få et innblikk i hva de tenker, sier jusprofessor Leah Litman ved University of Michigan.

Les også Trump-minister: – Fullstendig katastrofe Donald Trumps energiminister Chris Wright er klar på hva han mener om netto nullutslipp i verden innen 2050.

Slår alarm etter Trump-raid Sør-koreanske arbeidere i lenker har skremt internasjonale selskaper med ansatte i USA. Advokater blir nedringt.

Donald Trump: Dømt til å betale 833 mill. Anken førte ikke frem og nå må Donald Trump ut med 833 millioner kroner.

Konservativt flertall

Barbara Perry, ekspert på Høyesterett og det amerikanske presidentskapet, går enda lenger.

– Gir Høyesterett Trump frie tøyler, risikerer det å svekke og kanskje ødelegge den amerikanske demokratiske republikken og dens konstitusjonelle system, sier hun til Financial Times.

Presidentens støttespillere håper at Høyesteretts konservative 6-3-flertall, inkludert tre dommere Trump selv har utnevnt, vil bli avgjørende.

Avisen påpeker at flere av dommerne åpent bekjenner seg til doktrinen «unitary executive theory.» Denne gir presidenten bred myndighet, men det er uklart om de utgjør et flertall i enkeltsakene som skal opp.

Vil sparke Slaughter

Én av disse er striden om Trumps myndighet til å kontrollere uavhengige instanser. Dette inkluderer både Federal Reserve og Federal Trade Commission (FTC), der lederen Rebecca Slaughter ble forsøkt sparket.

En dommer fastslo at Slaughter måtte gjeninnsettes mens hun utfordrer avskjedigelsen, og fikk i forrige uke støtte av en ankedomstol. Men Høyesterett satte mandag kjennelsen på vent mens den vurderer det bredere spørsmålet.

Saken dreier seg ifølge Financial Times om en høyesterettsavgjørelse fra 1935 som opprettholdt en lov som forbød avsettelse av FTC-ledere uten saklig grunn.

Les også – Trump stanset deportasjon Sørkoreanske tjenestemenn sier Donald Trump stanset deportasjonen av flere hundre arbeidere fra Sør-Korea og ga dem muligheten til å bli. De fleste reiser hjem.

Krever at EU innfører 100 prosent toll på India og Kina USAs president krever at EU ilegger opptil 100 prosent toll på varer fra Kina og India for å presse Russland til å avslutte krigen i Ukraina. Amerikanerne sier de vil speile tiltakene – men EU-landene er splittet.

Dommer stanser Cook-sparking En føderal dommer har midlertidig stanset president Donald Trumps fjerning av Lisa Cook fra styret i USAs sentralbank.

Brukte lov fra 1798

Blant andre saker som skal opp til behandling er presidentens myndighet til å fremskynde deportasjoner ved hjelp av Alien Enemies Act (AEA). Loven fra 1798 er ifølge Financial Times lite prøvd i Høyesterett, og ble sist brukt under andre verdenskrig for å internere ikke-amerikanske borgere av italiensk, tysk og japansk opphav.

Videre har Trump satt inn tropper i amerikanske byer, og begrunnet dette med nødsituasjoner som kan true allmennhetens sikkerhet. I juni satte han Nasjonalgarden i California under føderal kontroll for å slå ned på protester mot administrasjonens innvandringspolitikk.

En distriktsdommer slo i forrige uke fast at dette brøt med Posse Comitatus Act, som forbyr det amerikanske militæret å håndheve innenlandske lover. Men en ankedomstol har ifølge avisen satt kjennelsen på vent mens regjeringens anke er til behandling.