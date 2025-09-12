– Det er avgjørende med internasjonale tiltak for å øke det økonomiske presset på Russland og for å kutte de viktige kontantstrømmene som han (Vladimir Putin) desperat trenger for å betale for denne ulovlige krigen, sier den britiske utenriksministeren Yvette Cooper i en pressemelding.

Hun besøker fredag Kyiv, og med seg i bagasjen har hun en bistandspakke på 142 millioner pund, tilsvarende rundt 1,9 milliarder kroner. Pakken er en del av et hjelpeprogram som ble lansert i juni.

De nye sanksjonene er rettet mot Russlands forsvarssektor og skyggeflåte, heter det i pressemeldingen.

– Storbritannia kommer ikke til å forholde seg passive mens Putin fortsetter sin barbariske invasjon av Ukraina. Hans fullstendige mangel på respekt for suverenitet har blitt tydelig denne uken da han hensynsløst sendte droner inn i Natos luftrom, sier Cooper videre.

– I dag har ytterligere 70 skip i flåten blitt sanksjonert. Storbritannia har nå rettet tiltak mot flere oljetankere enn noe annet land, heter det.

