Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna skal ifølge Dagens Næringsliv bli parlamentarisk leder på Stortinget, opplyser avisen med henvisninger til ikke-navngitte kilder.

Grunnen skal være et behov for å styrke stortingsgruppen etter valget.

Brenna forlater dermed posten som arbeidsminister. Dagens parlamentariske leder Bjørnar Skjæran skal etter planen bli statsråd igjen.

Etter det DN forstår skal Aps andre nestleder, Jan Christian Vestre, fortsette som helseminister, skriver avisen.

Skjæran skal bli kommunalminister, mens dagens kommunalminister, Kjersti Stenseng, skal overta Brennas jobb som arbeids- og inkluderingsminister.

Endringene vil ifølge DNs kilder skje «i løpet av kort tid, men ikke nødvendigvis i neste uke».