– Jeg vil takke Erna Solberg for godt samarbeid gjennom mange år. Det er vemodig at hun nå varsler at hun trekker seg etter 21 år som leder i Høyre, sier Sylvi Listhaug i en uttalelse til NTB.

Erna Solberg offentliggjorde fredag ettermiddag at hun trekker seg som Høyre-leder etter valgnederlaget denne uken.

– Erna Solberg er en av de mest markante skikkelsene i norsk politikk i moderne tid. Jeg ser fram til å samarbeide med Erna Solberg i Stortinget og den nye ledelsen i Høyre når den er på plass, sier Listhaug.