Vistnes er klar overfor FriFagbevegelse at regjeringen må finne en måte å styrke ordningen for avtalefestet pensjon (AFP) og sykelønnsordningen.

– Det er et solid stykke arbeid som må gjøres etter enigheten om IA-avtalen, og Ap er garantisten for full lønn under sykdom, sier LO-lederen til avisa.

Partene i arbeidslivet ble enige om en ny IA-avtale i februar i år, men det er fortsatt uenighet om hvordan sykelønnsordningen skal utformes.

Økning i fagforeningsfradraget

Samtidig er hun glad for at Arbeiderpartiet har lovet å øke fagforeningsfradraget fra dagens 8.250 kroner til 10.000 kroner. Det forventer hun at gjennomføres i løpet av neste stortingsperiode.

Vistnes krever også at regjeringen går inn for en forutsigbar skattepolitikk som både skal opprettholde velferden og samtidig gi næringslivet forutsigbarhet.

– LO vil at fordelingen skal foregå på en skikkelig måte, samtidig som velferdsnivået opprettholdes og næringslivet opplever forutsigbarhet, sier hun.

Her er områdene LO forventer at Støres nye regjering leverer på:

* Avtalefestet pensjon (AFP)

* Sykelønnsordningen

* Fagforeningsfradraget

* Forutsigbar skattepolitikk

* Næringspolitikk

* Offentlig velferd

Fagforbundet: Må styrke kommunen

Til Klassekampen sier Mette Nord, som står i spissen for 400.000 medlemmer i Fagforbundet, at det haster aller mest å styrke kommuneøkonomien i statsbudsjettet for neste år.

– Kommunene må styrkes økonomisk, så vi får sikret forsvarlig bemanning i helse og oppvekst, sier hun.

Dessuten venter forbundet blant annet prioritering av en tannhelsereform.

Fellesforbundet er optimistiske

Leder Christian Justnes i Fellesforbundet, som har 175.000 medlemmer, er opptatt av at man ved hjelp av «god venstresidepolitikk» skal sørge for at folk opplever å ha det bedre.

– Om forskjellene fortsetter å øke og de som har minst opplever å ha mindre, blir det uhyre vanskelig for venstresida. Vi må vise i praktisk politikk at vi er noe annet, og at det har betydning, sier han og trekker fram senkede barnehagepriser.

Fellesforbundet-lederen mener det ligger til rette for gode resultater med de fire flertallspartienes felles holdning til et godt arbeidsliv med hele, faste stillinger, vern av sykelønnsordningen, satsing på velferdsstaten og samling om solidaritet med Ukraina og Palestina.

(NTB)