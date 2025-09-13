Vil ha nye sanksjoner mot russisk olje

Finansministrene i G7-landene møttes fredag for å diskutere ytterligere sanksjoner mot Russland, samt muligheten for å innføre toll mot land som kjøper russisk olje, skriver Reuters.

Målet med møtet var å se på tiltak som kan presse Russland til å avslutte krigen i Ukraina.

Reuters skriver videre at det under møtet var enighet blant ministrene om å fa fart på diskusjonene rundt å bruke fryste russiske midler til å finansiere Ukrainas forsvar.

USAs finansminister, Scott Bessent, tok til orde for at de andre G7-landene burde bli med USA i å innføre toll mot land som kjøper olje fra Russland.

«En samlet innsats som kutter inntektene til Putins krigsmaskin, er det eneste som kan klare å legge tilstrekkelig økonomisk press for å stanse de meningsløse drapene», uttalte Bessent og Jamieson Greer.

Tidligere på dagen uttalte Trump-administrasjonen at G7, EU og allierte, burde innføre betydelige toller på varer fra Kina og India for å presse landene til å stoppe handelen med russisk olje.

President Trump har fra før av innført ekstra 25 prosent toll på varer fra India, for å få landet til å slutte med oljekjøpene, noe som setter de totale tollsatsene for landet til 50 prosent.

Trump har foreløpig ikke innført ekstra toll på Kina for deres kjøp av russisk olje.