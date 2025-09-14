– Kommunen kan ikke kjøpe dyrt og selge billig

Morrows tomt ble betalt og klargjort av Arendal kommune. Verdsettelsen var altfor lav, ifølge takstrapport. Statlige Siva tok så regningen for bygget. Ikke det samme som subsidiering, mener kommunen.

AKTIV NÆRINGSPOLITIKK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)  under åpningen av Morrows batterifabrikk.  Støre la i september 2022 ned grunnsteinen for det første byggetrinnet. Sjef Lars Christian Bacher til venstre.   Foto: NTB
