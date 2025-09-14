USA har ikke svart på Kinas invitasjon til et toppmøte. Ifølge Financial Times er det mer sannsynlig at landenes presidenter møtes under et forum i Sør-Korea.

Grunnen at de to landene fortsatt står langt fra hverandre i spørsmål om handel og fentanylsmugling, og den manglende framgangen har redusert sannsynligheten for et toppmøte i Beijing.

Financial Times viser til personer med kjennskap til situasjonen.

Det er nå mer sannsynlig at presidentene Donald Trump og Xi Jinping kommer til å møtes under møtet til Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavet (Apec) i Sør-Korea i oktober – og da med en lavere profil, ifølge avisa.