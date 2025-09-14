USA avviser kinesisk toppmøte

Uenighet om handel og fentanylsmugling gjør at et toppmøte i Kina mellom Donald Trump og Xi Jingping virker lite sannsynlig. 

Category iconPolitikk
Publisert 14. sep.
Article lead
+ mer
lead
Donald Trump og Xi Jingping Foto Bloomberg
Donald Trump og Xi Jingping Foto Bloomberg
NTB
Tips meg
Del

USA har ikke svart på Kinas invitasjon til et toppmøte. Ifølge Financial Times er det mer sannsynlig at landenes presidenter møtes under et forum i Sør-Korea.

Grunnen at de to landene fortsatt står langt fra hverandre i spørsmål om handel og fentanylsmugling, og den manglende framgangen har redusert sannsynligheten for et toppmøte i Beijing.

Financial Times viser til personer med kjennskap til situasjonen.

Det er nå mer sannsynlig at presidentene Donald Trump og Xi Jinping kommer til å møtes under møtet til Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavet (Apec) i Sør-Korea i oktober – og da med en lavere profil, ifølge avisa.

usa
kina
Politikk

Informasjon om bruk av AI