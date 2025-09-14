Russisk drone inn i nytt NATO-land

Romania sendte opp jagerfly lørdag da en drone krenket landets luftrom under et russisk angrep på ukrainsk infrastruktur nær grensen, opplyste forsvarsdepartementet.

Romania er medlem av EU og Nato og deler en 650 kilometer lang grense med Ukraina. Landet har gjentatte ganger opplevd at fragmenter fra russiske droner har falt ned på rumensk territorium siden Russland begynte krigen mot nabolandet.

Lørdag sendte landet opp to F-16 jagerfly og advarte innbyggere i det sørøstlige fylket Tulcea nær Donau og grensen til Ukraina om å søke dekning, opplyste forsvarsdepartementet i en uttalelse.

– Dronen fløy ikke over bebodde områder og utgjorde ingen umiddelbar fare for befolkningen, heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Romania.

Les også Trump: Ber Nato-land innføre 50 til 100 prosent Kina-toll USAs president Donald Trump sier han er klar for å ilegge nye sanksjoner mot Russland så fort alle Nato-land er enige og har innført egne sanksjoner.

Flyalarm lyder i Polen

Flyalarm lyder i øst i Polen lørdag kveld etter meldinger om russiske droner i ukrainske områder på grensen mot Polen.

– Trussel om luftangrep. Utvis særlig forsiktighet. Følg instruksjonene fra beredskapstjenestene. Avvent videre meldinger, heter det i et varsel som ble sendt ut til innbyggere i Lublin lørdag.

Statsminister Donald Tusk bekrefter at de har igangsatt en militær operasjon:

– På grunn av trusselen fra russiske droner som opererer over Ukraina nær den polske grensen, har polske og allierte luftstyrker igangsatt forebyggende operasjoner i vårt luftrom. Bakkebaserte luftforsvarssystemer er på høyeste beredskapsnivå, sier han i en uttalelse.

Polske og allierte fly ble satt inn for å beskytte polsk luftrom lørdag på grunn av trussel om droneangrep i nabolandet Ukraina, og flyplassen i Lublin ble stengt.

Natt til onsdag ble Polens luftrom krenket av 19 russiske droner, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Flere av disse ble skutt ned.

I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet onsdag heter at de ikke har hatt planer om å angripe mål i Polen.

Les også USA avviser kinesisk toppmøte Uenighet om handel og fentanylsmugling gjør at et toppmøte i Kina mellom Donald Trump og Xi Jingping virker lite sannsynlig.

Zelenskyj reagerer

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har anklaget Russland for å utvide krigen etter droner krenket luftrommet i nabolandene Polen og Romania.

I en melding på Telegram skriver Zelenskyj at det russiske militæret visste nøyaktig hvor dronene deres fløy.

Spenningen har vært høy i Øst-Europa etter at Polens luftrom ble krenket av 19 russiske droner onsdag. Lørdag lød flyalarmer i Polen grunnet russiske droner i Ukraina, og like etter meldte Romania om russiske droner i rumensk luftrom.

– Dette er en åpenbar utvidelse av krigen fra Russlands side, skriver han.

Denne tilnærmingen krever forebyggende handling fra Vesten. Russland må føle konsekvensene, insisterte Zelenskyj.

Han oppfordret igjen til sanksjoner mot land som handler med Russland, noe også USAs president Donald Trump foreslo samme dag.

Russland holder ved at de ikke har hatt planer om å angripe mål i Polen.