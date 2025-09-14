USA og Kina møtes søndag i Madrid for å gjennomføre nok en runde med samtaler knyttet til handel, TikTok og russisk olje, skriver Reuters.

Det er fjerde gangen på fire måneder at finansminister Scott Bessent og handelsrepresentant Jamieson Greer møter Kinas visestatsminister He Lifeng i en europeisk storby.

Det er ikke ventet at samtalene vil resultere i noen store gjennombrudd rundt tollsituasjonen mellom de to landene.

Ifølge Reuters er det mest sannsynlig at samtalene vil resultere i en utsettelse ByteDances nedsalg i TikTok. I utgangspunktet er fristen satt til 17. september, men har allerede blitt utsatt en rekke ganger.

Wendy Cutler, som tidligere har vært forhandler for Office of the US Trade Representative (USTR) tror ifølge Reuters at eventuelle større gjennombrudd blir spart til et potensielt møte mellom Donald Trump og Xi Jinping senere.

Et slikt møte vil kunne inkludere en endelig avtale rundt TikTok og en løsning på amerikanske sikkerhetsbekymringer, i tillegg til fjerning av restriksjoner på kinesisk handel med amerikanske soyabønner, samt en reduksjon i tollsatser på kinesiske varer, mener Cutler.

– For å være helt ærlig, tror jeg ikke Kina har noe hastverk med å komme til en avtale hvor de ikke opplever mer eksportkontroll og får lavere tollsatser. Og jeg tror ikke USA er i en posisjon hvor det kan gi særlig mye, med mindre det skjer et gjennombrudd i kravene mot Kina, sier hun ifølge Reuters.