Frankrike: Dropper plan om å kutte fridager

Frankrikes nye statsminister, Sébastien Lecornu, har skrotet et upopulært forslag fra sin forgjenger om å fjerne to offentlige fridager. Han advarer likevel om at regjeringen må finne andre måter å redusere budsjettunderskuddet på, skriver Bloomberg.

Lecornu ble onsdag utnevnt av president Emmanuel Macron til å erstatte François Bayrou, som måtte gå etter å ha tapt en tillitsvotering i nasjonalforsamlingen. Han overtar midt i et krevende budsjettløp, samtidig som kredittvurderingsbyrået Fitch fredag nedgraderte Frankrikes statsgjeld til A+ fra AA-.

– Jeg hører hva våre borgere sier: De ønsker at arbeid skal lønne seg. Å droppe forslaget om å fjerne fridager betyr at vi må finne andre finansieringskilder, sa Lecornu til La Dépêche.

Skal prate med opposisjonen

Bayrou hadde foreslått kutt og skatteøkninger på 44 milliarder euro for å redusere budsjettunderskuddet til 4,6 prosent av BNP innen 2026, ned fra anslåtte 5,4 prosent i år. Planen inkluderte fjerning av to fridager for å styrke konkurranseevnen.

Lecornu lover dialog med både fagforeninger og opposisjonspartier, men utsiktene til kompromiss er små. Parlamentet er splittet i tre blokker etter valget i 2024, og enkelte partier krever at Macron går av før perioden utløper i 2027 – noe han har blankt avvist.

Fungerende finansminister Eric Lombard signaliserte lørdag at sparepakken må nedskaleres, og at de rikeste må bidra mer gjennom skatt på sparing og enkelte eiendeler, ifølge Bloomberg.

Frankrike står dermed foran tøffe forhandlinger om budsjettet i en situasjon preget av politisk uro, voksende gjeld og økende press fra kredittmarkedene.