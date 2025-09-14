Trump: Ber om 570 mill. til ekstra sikkerhet

Trump-administrasjonen ber Kongressen om 58 millioner dollar i ekstra midler for å styrke sikkerheten rundt den utøvende og dømmende makt etter drapet på den konservative aktivisten Charlie Kirk, skriver Bloomberg.

Forespørselen om å inkludere midlene i et midlertidig budsjett kommer i forkant av fristen 30. september, når dagens føderale finanslov utløper.

Administrasjonen signaliserte også støtte til å utvide ressursene for å beskytte lovgivere, men lot detaljene være opp til den lovgivende forsamlingen.

Ifølge Bloomberg har skytingen av Kirk under et universitetsarrangement i Utah denne uken skapt ny frykt for sikkerheten til offentlige personer, særlig etter attentatforsøket på Donald Trump under valgkampen i fjor.

Republikanerne presser på for en kortsiktig finanslov for å holde staten åpen neste måned, men har avvist demokratenes krav om å inkludere helsetiltak. De er likevel avhengige av stemmer fra Demokratene for å få på plass en avtale.

Dermed ligger det an til strid om utløpende Obamacare-subsidier og andre helseprioriteringer. Demokratene har lovet å blokkere ethvert forslag som ser bort fra disse, mens enkelte moderate republikanere åpner for kompromiss for å unngå kraftige premieøkninger, skriver Bloomberg.