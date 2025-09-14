Australia skal bruke 12 milliarder australske dollar, som tilsvarer rundt 78 milliarder norske kroner.

Anlegget kommer til å bygges ved Henderson-verftet utenfor Perth i delstaten Western Australia.

Ubåt-anlegget, som det er lagt en 20 års plan for, er en del av Aukus-samarbeidet mellom Australia, USA og Storbritannia. De inngikk en militær samarbeidsavtale i 2021 med langsiktig mål om å veie opp for Kinas militære ambisjoner i området. Det inkluderte bygging av atomdrevne angrepsubåter.

Anlegget skal brukes både til å bygge ubåtene og vedlikeholde dem.

Ettersom det bygges som et ledd i Aukus-samarbeidet, kommer både USA og Storbritannia til å kunne bruke anlegget, ifølge Australias forsvarsminister Richard Marles.